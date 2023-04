Díaz se estrena en la carrera del 28M al lado de Colau y define a los comunes como un "modelo de esperanza"

“Hago un llamamiento a que todos las trabajadoras y trabajadores se movilicen en defensa del proyecto de Barcelona en Comú”. Yolanda Díaz se ha estrenado como candidata a la presidencia del Gobierno con Sumar en un acto en el que ha arropado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Desde la capital catalana, con el auditorio del Palau de Congresos lleno –tiene capacidad para 1.600 personas–, la vicepresidenta segunda y la candidata a la reelección han defendido un proyecto de ciudad opuesto, aseguran, al del candidato de Junts, el exalcalde Xavier Trias, y al del líder de la oposición en el Congreso, el popular Alberto Núñez Feijóo. “Si no gobernara Barcelona en Comú lo que habéis conseguido no sería vuestro”, ha insistido la vicepresidenta segunda.

Díaz y Colau han escenificado, una vez más, la entente y afecto mutuo que se tienen. Al ritmo de We Found Love de Rihanna y Calvin Harris, las dos han subido abrazadas al escenario, ante un público entregado que bailaba y cantaba con ellas. “El modelo de Ada Colau se emparenta con el modelo del gobierno de coalición progresista de nuestro país”, ha asegurado Díaz. “De la mano del gobierno de España y de Colau estamos mejorando la vida de la gente”, ha seguido. “Queda mucho por hacer. El municipalismo del PP, el del señor Feijóo, sigue estando en nuestras leyes”, ha dicho. “Se acabaron las leyes de austeridad, estamos radicalmente hartas”, ha reivindicado.

La vicepresidenta segunda ha aprovechado para ahondar en la tesis de Barcelona en Comú y confrontar con Trias, una estrategia con la que confían sacar rédito político: “En estas elecciones se disputan dos modelos: el del señor Trias, que es el del pasado; y el de los comunes, que es el de la esperanza y el de la ilusión”, ha dicho Díaz, que ha incluido en el bloque del supuesto retroceso al PSC de Collboni.

Colau: “No paramos de poner orden”

Colau ha asegurado que su proyecto es el del orden, en una referencia velada a otros candidatos, como Trias y el alcaldable por el PSC, Jaume Collboni, que se erigen como los garantes de la regulación y la seguridad. “Me hace gracia que nos digan que llevamos el caos, porque no paramos de poner orden. El caos es la contaminación, la especulación, la barra libre que expulsa a los vecinos del barrio. Hemos hecho políticas pioneras. Nos gusta que nos visiten, pero hace falta que se haga de forma ordenada, de forma respetuosa, sin expulsar a los vecinos, es de sentido común”, se ha defendido.

Como Díaz, Colau también ha hecho el ya clásico le voy a dar un dato: “Barcelona tiene el paro más bajo de los últimos 15 años, se genera más trabajo que nunca y en sectores diversificados. No tenemos que depender del primer especulador que venga con un talonario a comprar la ciudad. Aquellos que piensen que por llevar un talonario tendrán las puertas abiertas o las alfombras rojas, que algunos querrían poner, pues no, no las tendrán”. Nuevamente, la alcaldesa ha buscado el cuerpo a cuerpo con Trias, que este miércoles aseguró que facilitaría las cosas a los empresarios.

“Si Manuel Vázquez Montalbán hoy viviera estaría aquí, apoyando a Ada Colau para que siga siendo alcaldesa de Barcelona”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ha bendecido el modelo Superilla [Supermanzana, en castellano] que impulsan los comunes en Barcelona para reducir el tránsito de coches en las calles y el aumento de la vegetación y espacio para el peatón. “Da vergüenza que consensos en el urbanismo en las grandes ciudades del mundo se estén discutiendo aquí, en esta campaña electoral”, ha opinado, criticando de esta forma las tesis de Trias y Collboni, que apuestan por paralizar estas transformaciones. “Te quedas sorprendida con quien combate el modelo urbanístico de las Supermanzanas, porque es una mirada vieja que significa que no quieres una ciudad habitable, que prime la vida y le demos todo el protagonismo a los vehículos privados”, ha insistido. Así mismo, ha criticado la apuesta de Junts y de PSC para hacer un macrocasino en Tarragona y la ampliación del Prat, a pesar de la emergencia climática: “No puedo comprenderlo, van en dirección opuesta”, ha asegurado.

Los comunes necesitan ganar para frenar un pacto Junts-PSC

“Salimos a ganar”. Es la frase que esgrimen desde hace semanas varios miembros de los comunes. Más allá del eslogan, la realidad no se aleja del objetivo que necesitan alcanzar, si quieren seguir un tercer mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Están convencidos de que, si los números dan, el PSC y Trias se entenderán para gobernar. Por eso mismo uno de los mensajes claves lanzados por Díaz y Colau ha sido el de la movilización, el de que nadie se quede en casa el 28 de mayo, cuando se celebren las elecciones municipales. “Tiendo la mano a toda la gente progresista, toca movilizarse para defender una Barcelona justa, valiente, verde, feminista, orgullosamente diversa”, ha dicho Colau.

Los comunes confían en que las urnas les otorguen una mayoría que les permita un pacto de izquierdas con el PSC y ERC, como ha defendido la alcaldesa este mismo sábado: “Somos la única garantía de un gobierno progresista en la ciudad, que mantenga la prioridad en inversión social, en tener un parque de alquiler social más grande, que se enfrente a la especulación, que garantice que nuestros niños y escuelas están en el centro, porque son más importantes que los coches”.

La mayoría de encuestas dibujan una victoria de los de Trias, aunque Colau le pisa los talones y el margen de error de cualquier sondeo permite situar a los comunes en primera posición. En esa pugna se sitúa muy cerca también el PSC, mientras que ERC, con Ernest Maragall de candidato, se ha deshinchado, tras el anuncio de Trias de volver a la primera línea de la política, a finales de año.

La Ley de Vivienda es “mejorable”, admite Díaz

Díaz ha reconocido que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno y pactada con ERC y EH Bildu es insuficiente. “Es mejorable, pero hemos dado un paso de gigante”, ha dicho. “No nos conformamos, queremos más, la Ley de Vivienda tiene que ser ensanchada, es una lástima que los alojamientos turísticos hayan quedado fuera”, ha añadido, mientras ha puesto Portugal como país ejemplar en esta materia.

De puertas para adentro, el proyecto Sumar no peligra en Cataluña. Nada hace prever que la trifulca encendida que hay entre el proyecto de Díaz y Podemos llegue a esta comunidad, porque desde un inicio las fuerzas autodenominadas del cambio, con sus particularidades y sus roces iniciales, fueron juntas a las elecciones municipales, catalanas y generales.