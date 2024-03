El PSOE insiste en señalar a Tellado por el 'caso Koldo' y le llamará a declarar en la comisión de investigación

12:37 h

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha confirmado este viernes que la empresa relacionada con el 'caso Koldo' intentó venderles mascarillas, algo que rechazó el Ejecutivo autonómico.

"Me consta que sí, que se pusieron en contacto con nosotros y que no hicimos ninguna compra", ha dicho Saavedra, al ser preguntada en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo sobre si los empresarios implicados en la trama habían ofrecido mascarillas al Principado.

"En aquel momento estábamos dentro de un expediente de contratación de emergencia ya con un número importante de mascarillas y por lo tanto decidimos que no era el momento y que no íbamos a entrar, que no íbamos a adquirirlas por otra vía", ha explicado Saavedra.

La dirigente del Gobierno asturiano ha recordado que en los momentos iniciales de la pandemia recibieron "un aluvión" de llamadas de intermediarios. Desde el Principado, ha señalado, decidieron trabajar con "empresas confiables" dedicadas al sector y con las que ya habían tenido experiencias previas.