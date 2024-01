Nogueras apunta al 'no' en el Pleno: "Ustedes no lo han hecho bien"

09:15 h

Interviene el ministro Félix Bolaños en el pleno del Congreso de los Diputados para convalidar los decretos anticrisis reunido excepcionalmente en el Senado. "Las medidas benefician a millones de ciudadanos", asegura el titular de Presidencia que insiste en que "si fallamos, mañana sube la luz, su pensión baja, deja de ser gratis el transporte público y tiene que pagar más en el supermercado". "Sus representantes esperan que hagan política útil que mejora la vida de la ciudadanía. No perjudiquemos con politiquerías. Hagamos política útil", pide.

"No hablamos en abstracto, hablamos de miles de millones de euros que están transformando España", asegura Bolaños que recuerda que "decir no es decir no a 10.000 millones de euros de los fondos europeos". "Hoy no puede ser el día en el que el Congreso vuelva a aprobar recortes como hace ya más de un lustro", concluye el ministro tras presentar el decreto ómnibus.