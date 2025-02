El PP llamará a Sánchez a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el máster de Begoña Gómez

12:39 h

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha avanzado este lunes que llamarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación que se celebra en el seno del parlamento madrileño sobre el máster de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense.

El PP ha reservado la citación de Sánchez para la última sesión de esta comisión parlamentaria, impulsada por los populares, que se celebrará el 19 de febrero, si bien no tiene la obligación de acudir a la Cámara regional, al igual que en otros parlamentos autonómicos, porque su responsabilidad es hacerlo en el Congreso de los Diputados o el Senado.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Díaz Pache ha justificado la petición de comparecencia de Sánchez para que explique "las irregularidades que pudieron crearse en la en la creación de estos programas de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer" y que, según el portavoz, "se gestaron en la mesa del presidente del Gobierno".

Según Díaz Pache, Sánchez es "inductor" de la creación de esta cátedra, y ha apuntado que utilizó el Palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer y para "medrar profesionalmente con unos programas que no podía dirigir, de los que no podría ser ni alumna, dada su cualificación académica".

El PP es consciente de que el presidente del Gobierno "no va a venir", ya que "el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas, no respeta al Senado, al que lleva meses sin acudir, no respeta al Congreso de los Diputados, no respeta las ruedas de prensa con preguntas".