Sánchez reivindica la "fortaleza de la democracia" frente al "fanatismo y el extremismo"

14:29 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este sábado la Convención Municipalista regional en Huelva, donde se ha presentado el primer vídeo electoral de la campaña socialista, y en la que ha afirmado que "una década de recortes y de respuesta neoliberal a la crisis financiera, exigen de una década de políticas de progreso y de avances en derechos".

"Necesitamos una década de políticas progresistas y una década de avances en derechos para revertir todo aquello que desmanteló la derecha", ha asegurado, tras presentar el lema de la campaña "Defiende lo que piensas", en la que ha pedido "tener más gobiernos que defiendan lo que piensa la mayoría".

Al respecto, Sánchez ha indicado que "no importa el ruido, la crispación o los insultos y descalificaciones de aquellos que pretenden con su actitud sumir a la política en eso" y ha insistido en que el PSOE seguirá defendiendo la importancia de tener un Estado del Bienestar "robusto".

"Mientras sea presidente del Gobierno no olvidaré esa década nefasta de la crisis financiera y la respuesta neoliberal. Recuerdo a los estudiantes manifestándose contra los recortes, la ley educativa que segregaba y afianzaba a la educación privada. También me acuerdo de muchísimos profesionales sanitarios, que querían defender un Sistema Nacional de Salud (SNS) público, gratuito y de calidad. Recuerdo también ese éxodo silencioso de científicos que se fueron de España durante todos esos años y que ahora están volviendo porque entonces no tuvieron lo que tienen hoy, que es un gobierno comprometido", ha explicado.