Sánchez, a Abascal: "Antes de hablar de corrupción, tápese un poco"

09:45 h

Turno ahora de las preguntas a Margarita Robles. Pregunta Borja Sémper, que aprovecha su turno de intervención para afear a Yolanda Díaz que "si tan en contra está de la corrupción, ¿por qué va a votar a favor de amnistiarla?": "¿Cómo valora usted que su Gobierno vaya a amnistiar a condenados por corrupción, malversación y terrorismo?".

"Pensé que no arrancaba con la pregunta ya que venía aquí con un mitin. Nunca me han hecho una pregunta sobre mi cometido como ministra de Defensa", asegura Robles que concluye diciendo que está orgullosa de "formar parte de este Gobierno". "Las fuerzas armadas se sienten orgullosas de este Gobierno porque cuando ustedes estuvieron en el Gobierno no hicieron nada por ellas. España es una democracia plena", defiende la titular de Defensa que defiende que el Ejecutivo está trabajando dentro del "marco de la Constitución".