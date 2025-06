El novio de Ayuso pide cuatro años de prisión para el fiscal general

11:30 h

El PSOE ha denunciado este jueves un ataque vandálico contra su sede de León con pintadas en la fachada en las que se pueden leer insultos como "hijos de puta", "vendepatrias" y "cocainómanos" y ha exigido al PP una condena firme de los hechos. "La sede del PSOE en León ha sido atacada. Otra vez. Otra agresión a una casa del pueblo. Otra expresión de odio político contra quienes defendemos la convivencia y la democracia", ha lamentado el PSOE en un comunicado, donde plantean que "no hay silencio que valga frente a este tipo de violencia".

"Lo que estamos viviendo no son hechos aislados, son el resultado de una espiral de crispación alentada por la derecha política y mediática, que siguen sin aceptar el resultado de las elecciones y están sumidos en una estrategia de acoso y derribo sin parangón en nuestra historia democrática reciente", ha añadido el PSOE.

En este sentido, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio" al respecto: "Exigimos que condene este ataque. Y lo seguiremos exigiendo, aunque Génova haga oídos sordos". La formación ha asegurado que "desde noviembre de 2023, ya son más de 170 ataques registrados contra sedes del PSOE en toda España".

"Con su silencio justifican el odio y la violencia contra nosotros. Es una actitud impropia de una fuerza democrática, pero nada sorprendente viendo cómo actuaron la derecha extrema y la extrema derecha -si es que aún se les puede diferenciar- durante la última sesión en el Congreso de los Diputados", han apostillado. Y es que, según han sentenciado, "la violencia política no se tolera. No se blanquea. Se condena. Y quien no la condena, la ampara".