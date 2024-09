La justicia canaria suspende el protocolo de atención a menores migrantes aprobado por el Gobierno de Clavijo

08:10 h

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, le pidió "clemencia" para salir del país, al tiempo que negó que haya habido algún tipo de coacción por parte del Gobierno contra el antichavista para concretar su exilio hacia Madrid.

"Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no se qué", dijo el mandatario durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro respondió así al opositor, que el miércoles denunció haber sufrido "coacción, chantajes y presiones" que lo llevaron a firmar una carta que permitió que le otorgasen el salvoconducto para tomar el vuelo, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, que finalmente lo llevó desde Caracas hasta España, donde ha solicitado asilo político.

El abanderado del mayor bloque antichavista -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura que el documento fue presentado por representantes del Gobierno bajo la amenaza de que si no lo firmaba se tendría que "atener a las consecuencias", una "coacción" que, en su opinión, anula el texto.

Sin embargo, Maduro reiteró este jueves que no hubo presiones, sino que, como ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se trató de una negociación cordial, solicitada por González Urrutia.