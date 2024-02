Sánchez, a Junts: "Estamos apostando por más autogobierno para Cataluña"

09:35 h

Turno ahora del diputado del PP Juan Bravo para preguntarle a María Jesús Montero: "¿Cuáles son los motivos de que en el último año y medio hayan dimitido ya dos responsables de Fondos Europeos de su Ministerio?".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda critica el ataque constante del PP a la gestión económica, afea que los conservadores acudieron a "reiteradamente a Bruselas a torpedear los fondos europeos" y defiende que las dimisiones fueron por motivos personales.

"¿Recuerda usted quien es Alberto Reyero? No, ¿verdad? Le voy a decir lo que no es una dimisión por motivos personales. Lo que hizo este consejero de Ayuso después de denunciar que no compartía el protocolo de no derivación de residencias a hospitales aprobado por la Comunidad de Madrid. Eso es una dimisión que no era por motivos personales. Seguimos esperando a que pidan perdón", concluye Montero.