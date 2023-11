Belarra: "Vemos una colaboración entre Sánchez y Díaz con el objetivo de sacar a Podemos del Gobierno"

10:00 h

La ya exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado durante una entrevista en La hora de La 1 que en las elecciones del 23J "la gente no votó para que los partidos progresistas únicamente hicieran una amnistía. A mí me parece perfecta la amnistía y me parece que hay que hacerla".

"Hemos apoyado esta investidura gratis, los votos de Podemos van a seguir valiendo como hasta ahora", ha explicado Belarra que ha asegurado que no descarta que "una vez que nos hayan echado del Gobierno nos echen del grupo parlamentario. El objetivo es que Podemos no hable".