ERC considera de "gravedad extrema" la posibilidad de que Sánchez supiese del espionaje a Aragonès

El Ejército de Israel ha emitido este viernes una nueva orden de evacuación para que los residentes del campamento de refugiados de Jan Yunis (sur) y otros barrios de la ciudad, epicentro de la ofensiva durante los últimos días, se desplacen al área de Al Mauasi, descrita como "segura" a pesar de que ha sido igualmente objetivo de varios ataques.

Avichai Adrai, portavoz en árabe del Ejército de Israel, ha publicado en su cuenta en la red social X un mapa con las zonas que pide que sean evacuadas, al tiempo que ha reclamado a los palestinos que residen en las mismas que las abandonen "inmediatamente" y "por su seguridad".

Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han criticado estas órdenes de evacuación y han recalcado que "no hay zonas seguras" en Gaza, antes de recordar que no hay garantías de seguridad y retorno para los desplazados de forma forzosa, que rondan los 1,9 millones de palestinos, cerca del 85 por ciento de la población del enclave.