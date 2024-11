La asesora de Moncloa que medió para Begoña Gómez opta por no declarar en el Senado

11:20 h

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez que contactó con una de las empresas que financiaban la cátedra dirigida por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado.

La directora de Programas de Presidencia ha sido citada este viernes en la comisión de investigación del Senado, debido al correo que envió, desde una cuenta personal, a una empresa, Reale Seguros, que financiaba la cátedra dirigida por Begoña Gómez y que figura en el sumario del caso que investiga a la mujer de Pedro Sánchez.

Álvarez, que está citada a declarar como testigo el próximo 20 de diciembre, ha tomado la palabra al inicio de la comisión para comunicar a los senadores que no contestará a sus preguntas, debido a que las cuestiones que les interesan están judicializadas.

"No contestaré a las preguntas que se me formulen, acogiéndome a mi derecho a no declarar, muchas gracias", ha afirmado, tras expresar su respeto al trabajo de los senadores.