Sánchez asegura que el Gobierno funciona y seguirá adelante frente a "los del 'no' a todo"

09:25 h

Un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Se trata de los autores del Protocolo de la Verguemza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

En el marco de dicho procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas. Entre ellos destaca Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.

El pasado lunes, 26 de mayo, dos ex altos cargos y un asesor de Ayuso estaban citados a declarar como imputados en el Juzgado 3 de Madrid. La declaración fue suspendida ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse. Después de cinco años, era la primera vez que iban a declarar como imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso.