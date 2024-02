La Mesa del Congreso da de plazo hasta el 21 de febrero para aprobar un nuevo dictamen sobre la amnistía

13:22 h

La diputada de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha remarcado este martes la necesidad de aprobar "cuanto antes" la ley de amnistía, aunque no sea "perfecta" y ha pedido a Junts y al PSOE que no se entretengan con otras leyes o modificaciones porque "son procesos diferentes". En palabras de Jordà, lo importante es que la ley de amnistía se apruebe "ya" porque hay "familias sufriendo" y aunque desde su formación "puedan estar de acuerdo" con ciertas modificaciones, ha pedido que no se "entretengan" con otras leyes porque son "procesos diferentes" y ha insistido en poner "luz verde" a la tramitación de la ley actual para poder empezar con la "segunda fase de negociación del conflicto político".

Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes abrió la puerta a una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con el objetivo de acotar las instrucciones de los jueces y así convencer a Junts que vote a favor de la Ley de Amnistía. "Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", señalaba el líder socialista.

Al ser preguntada por si desde ERC van a aprovechar para introducir algún tipo de modificación a la ley de amnistía ahora que ha vuelto a la Comisión de Justicia, Jordá ha querido dejar claro que la ley perfecta "no existe" y que no se puede "amnistiar futuribles" ni "ir al son que tocan los juzgados, que tienen ganas de inventarse delitos cada segundo".

Por ello, desde ERC, no pueden "valorar mal" la ley de amnistía presentada, ya que consideran que, aunque no sea perfecta, "flexibiliza" y ayuda a "acabar con la represión" en todas sus formas. Ante esto, Jordà ha lamentado que la tramitación de la ley de amnistía quedase en "nada" tras voto en contra de los diputados de Junts durante el Pleno de la semana pasada, y considera que siguieron "la agenda marcada por algunos juzgados".