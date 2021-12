Directo | Darias llama a las comunidades a acelerar el ritmo de vacunación y resalta la cultura del cuidado y prevención

13:50 h

El ministro de Cultura y Deporte y hasta ahora primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avisado este sábado de que los socialistas no permitirán que "unos u otros, para intentar arañar unos votos" dañen la convivencia y dividan a la sociedad por el debate sobre la escuela catalana y la presencia del castellano.

"Demasiadas cosas se han roto. No nos podemos permitir otro desgarro que en este caso podría ser definitivo e irreversible", ha advertido Iceta en el Congreso Extraordinario del PSC que ratificará al líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, como nuevo primer secretario en sustitución del ministro.

Iceta ha reclamado que se escuche al PSC en este ámbito: "Si no saben, si no quieren, que nos lo dejen hacer a nosotros", y ha defendido una sola escuela que no separe a los alumnos por razón de la lengua y garantice que dominen las dos, además de aprender inglés, con el catalán como centro de gravedad y eje de la escuela catalana.

Sin citarlo, ha criticado las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, asegurando que hay profesores en Catalunya con instrucciones de no dejan ir al baño a niños por hablar en castellano: "Que toda España sepa que los niños catalanes hacen pipí", ha ironizado Iceta.