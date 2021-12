Directo | Génova sugiere que Cs está pagando la moción de Murcia con el adelanto en Castilla y León

09:33 h

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes la reforma laboral que mañana se aprobará en forma de Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros, en contra de quienes opinan que no es tan profunda como se esperaba y que no deroga totalmente la reforma de 2012. Para Escrivá, se trata de una reforma "muy ambiciosa", en la que "abrumadoramente" se abordan los problemas y las deficiencias del mercado laboral, por lo "no tiene ninguna duda" de que recibirá "un gran apoyo parlamentario", pese a las quejas de algunos grupos, como el PNV.

Entre los problemas que trata de afrontar la reforma se encuentran la precariedad y la "enorme temporalidad". "Esto se aborda claramente, simplificando los contratos y haciendo del contrato indefinido el contrato central, pero con márgenes de flexibilidad", ha subrayado Escrivá en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.