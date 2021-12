11:53 h

El presidente del PNV de Alava, José Antonio Suso, ha reconocido que "no se podrá obligar a las personas a vacunarse" pero ha asegurado que "habrá que ponerles la vida un poco más complicada", porque la pandemia "se lleva por delante a personas" y "no hay otra manera de darle la vuelta al virus que no sea la vacuna". En ese sentido, ha dicho que no le parece mal una ley que tenga como objetivo la vacunación obligatoria como pretende Alemania, pero cree que el Tribunal Constitucional "la tumbaría".

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Suso se ha referido a la vacunación obligatoria que pretende Alemania y ha asegurado que esa situación "no se va a dar en Euskadi" porque los alemanes tienen "algo más de un 60% de vacunación realizada, mientras que aquí estamos en el 90%". "La clave está ahí, en Alemania ha habido muchas personas que no se han querido vacunar", ha precisado.