Directo | Iglesias: "Ni pro-ruso, ni pro-EEUU, pro-paz"

El PNV ha reiterado su defensa del marco vasco de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales para apoyar la reforma laboral, mientras que EH Bildu también ha insistido en que si ésta "se mantiene como está", la coalición soberanista "votará no". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la reforma laboral y la necesaria convalidación en el Congreso, así como el traspaso de la competencia del IMV a Euskadi.

A este respecto, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha afirmado que en el caso del Ingreso Mínimo Vital el "problema está en Madrid más que en Euskadi", ya que "no se responde a lo pactado" y se propone trasferirlo de una manera "no aceptable". "Las transferencias son en su integridad y no están condicionadas en el tiempo. No son moneda de cambio y esa es una posición que hemos mantenido siempre muy firme", ha defendido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha insistido en que, si la reforma laboral "se mantiene como está", la coalición soberanista "votará no". En este sentido, ha criticado que el texto acordado es una reforma "descafeinada" porque, a su entender, el Gobierno "ha decidido negociar la reforma directamente con la patronal".

De este modo, ha remarcado que su resultado está "lejos de lo que defendía el bloque de izquierda". "Se nos pide que renunciemos a cumplir los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía", ha criticado la parlamentaria, que no cree "eso de que es un primer paso y luego podría haber más".