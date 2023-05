15:50 h

La Junta Electoral de Zona y la Delegación del Gobierno en Melilla han advertido a las mesas electorales de los intentos de votar ilegalmente en mesa del colegio electoral de aquellos que se registraron en el voto por correo y no concluyeron el proceso, algo que no está permitido.

Además, han admitido que "algunos" de estos ciudadanos lo han intentado hacer con justificantes falsos de la JEZ, en los que supuestamente se les autoriza para ello por parte del órgano judicial, por lo que se les está intentando localizar para ser denunciados por falsedad documental.

A pregunta de los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, ha subrayado que como incidencia principal durante este domingo en la ciudad española del norte África ha sido que "algunas personas han querido desplazarse hasta los centros electorales para votar en urna, a pesar de que lo habían solicitado por correo".

Moh ha advertido que esto no es posible y que las personas que han solicitado el voto por correo aunque no lo hayan materializado, ya no pueden emitir su voto en urna. "Sabemos que de los más de 11.700 melillenses que solicitaron el voto por correo no lo han materializado todos, pero lo que los que no lo hayan materializado, no pueden hacerlo hoy en urna", ha recalcado.