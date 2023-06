PP y Vox pactan "sacar la ideología de las aulas", erradicar la violencia "intrafamiliar" y una oficina antiokupas

11:19 h

El presidente de Murcia en funciones, Fernando López Miras, ha advertido este jueves que no es "razonable" bloquear la región porque al PP le faltan dos diputados para la mayoría absoluta, sobre todo cuando "no hay un gobierno alternativo".

López Miras, en una entrevista concedida en el programa Herrera en la Cope, ha recordado que en la Región de Murcia la izquierda no puede conformar un gobierno alternativo, ya que la suma de sus escaños —15— no supera a los alcanzados por el PP —21. En esta línea ha insistido en que "el bloqueo no es bueno" y que puedan enfrentarse a "unas terceras elecciones en apenas seis meses".

Ha asegurado que tiene la mano tendida a todos los partidos políticos para poder llegar a acuerdos que permitan que vea la luz "el gobierno que han querido los ciudadanos de Murcia"; al tiempo que ha exigido "responsabilidad". "Si alguien cree que la Región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral, tendrá que explicarlo", ha apostillado.