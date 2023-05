Escrivá, sobre reforma de pensiones: "La alternativa es horrorosa porque la derecha tiene intereses espurios"

14:18 h

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que la alternativa a su reforma de las pensiones es "horrorosa" y "retrasaría décadas lo avanzado" en esta materia porque "la derecha responde a intereses espurios". Escrivá se ha pronunciado de este modo este lunes, en un acto de la campaña electoral del PSIB-PSOE en Marratxí (Mallorca), en el que ha puesto en valor las políticas impulsadas por los socialistas esta legislatura que, según sus palabras, "se distinguen por ser para todos y proteger también a todo el mundo", con "una efectividad que ha quedado demostrada en estos años difíciles".

"Qué hubiera sido de todos si no hubiera gobernando la izquierda en Mallorca, en Baleares y en España", se ha preguntado el ministro, respondiéndose que "como en anteriores crisis, se habrían destruido millones de puestos de trabajo en España, casi 100.000 en Baleares", porque "a diferencia del Partido Socialista, la derecha, cuando gobierna, lleva adelante políticas que responden a intereses muy particulares".

Según el ministro Escrivá, "esto quedó demostrado con el drama de las pensiones en el año de 2013, cuando la subida que aprobó el PP fue solo del 0,25%". "Si no se hubiera derogado la reforma de los 'populares', los pensionistas no solo no habrían mantenido su poder adquisitivo, sino que este se habría visto recortado en un 30%", ha censurado.

En este sentido, ha reprobado al PP su reacción a la actual reforma del sistema de pensiones, "introduciendo inquietud a los pensionistas, sin ser capaces de ofrecer propuestas, soluciones, alternativas".

"Afortunadamente, hemos revertido la situación y mejorado el poder adquisitivo de nuestros mayores, diseñando un sistema marco, con el máximo consenso con los agentes sociales y acordado también con la Unión Europea, que garantice las pensiones de por vida". Un sistema marco que "refuerza los recursos del sistema de la seguridad social y que es perfectamente asumible por los empresarios", ha añadido.

"Esto es pensar en todos, hacer políticas que generan confianza y aportan tranquilidad, a diferencia del PP, que ha demostrado ser agorero, queriendo crear un clima que favorezca sus recortes, como hicieron en la crisis anterior, porque no cree en el estado del bienestar", ha incidido, reprochando a la derecha que "frente a las políticas para todos del PSOE, ellos aboguen por las que responden a intereses espurios" como "aplicar recortes para que los ciudadanos opten por hacer adquirir fondos de pensiones o depósitos, que es lo que quieren los bancos y las compañías de seguros".

Asimismo, ha censurado que "Vox hable abiertamente de querer privatizar el sistema de pensiones" abogando, según sus palabras, por "un sistema a la chilena de capitalización, en la que sean las entidades financieras las que se encarguen de cuidar las cuentas individuales".

"Esto es precisamente lo que está en juego este próximo 28 de mayo", ha señalado Escrivá, apuntando que los "posibles pactos de PP y Vox dan miedo". "Y, no solo en materia financiera, en otros dan incluso aún más miedo", ha añadido, refiriéndose también a la reforma laboral actual, de la que también votaron en contra, pese a que ha favorecido más contratación no solo en el sector turismo, sino también en alta tecnología e innovación".

"No hay peor patriotismo que cuando se están negociando con Europa cuestiones como estas, haya formaciones que voten en contra de ellas y que intenten dificultar los acuerdos", ha incidido el ministro, calificando de "mezquino" el intento de la derecha de "confrontar a jóvenes y mayores".

Por eso, ha reiterado, "es tan importante la movilización de todos este próximo 28 de mayo" porque "hace falta un Estado fuerte que se despliegue a todos los niveles" y "evitar una alternativa horrorosa, que atrasaría décadas todo lo avanzado". "Con las elecciones de este domingo arranca un proceso de consolidación, que tiene que tener recorrido a nivel estatal", ha sentenciado.