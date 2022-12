El PSOE dice que el objetivo de la enmienda al Código Penal es dar un "toque de atención" a los jueces por el 'solo sí es sí'

15:02 h

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma penal pactada con ERC "se está convirtiendo de facto en una amnistía" a los dirigentes independentistas que delinquieron y no ha dado credibilidad a las palabras del Gobierno negando de forma rotunda que no habrá referéndum.

"Que lo niegue el Gobierno no tiene ninguna credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", recordando sus declaraciones en el pasado diciendo que no habría indultos o que no eliminaría el delito de sedición. Es más, ha recordado que también dijo que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont y podrá venir "riéndose de los españoles".

Así se ha pronunciado después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se va a celebrar un referéndum "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral" porque es contrario a la Constitución y supondría "cronificar" el conflicto.