Bélgica confirma el primer caso en Europa de la cepa 'Nu' en una persona no vacunada que viajó a Egipto

12:57 h, ayer

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este viernes que si el presidente del PP, Pablo Casado, no acude finalmente este sábado a la manifestación de la Policía en la capital sea "por coincidir con Ayuso", y ha apuntado a una "agenda complicada".

"No hagan caso de todo lo que les llega. Casado reúne a todos los presidentes provinciales del PP este fin de semana en León. La agenda es complicada, no sé si va o no, pero ya estuvo el otro día", ha remarcado desde Vicálvaro, donde ha presentado las nuevas instalaciones de Samur Protección Civil.