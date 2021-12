Directo | Brasil exigirá el pasaporte covid a turistas internacionales por el aumento del negacionismo

14:34 h

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado contrario este domingo a las amenazas que ha recibido la familia de Canet de Mar (Barcelona) que reclamó que la escuela ofreciera un 25 por ciento de la escolarización en castellano. "Todos los insultos están absolutamente fuera de lugar y todos los políticos incendiarios están absolutamente fuera de lugar", ha apostillado.

Preguntado por este caso en un acto celebrado este 12 de diciembre en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, Errejón ha aseverado que representan "un Madrid que no insulta, que no agrede, que no quiere enfrentar pueblos".

"Representamos un Madrid que no quiere sembrar la discordia y, lo contrario, quiere fomentar y construir la convivencia entre los pueblos" ha afirmado el líder de Más País que ha lamentado que "políticos del Partido Popular comparen la situación en Cataluña con la situación en Sudáfrica".