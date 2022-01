Directo | La OMS cree que ómicron no será la última variante: "Cuanto más circule el virus, más riesgo de una nueva más mortal"

19:20 h

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha convertido en los últimos tiempos en un inesperado defensor de la vacuna contra el coronavirus y en esta ocasión ha dicho de los líderes y políticos republicanos que no admiten haber recibido una dosis de refuerzo que "no tienen agallas".

"No quieren decirlo porque no tienen agallas. Tienes que decirlo, si sí o si no, dilo, pero el hecho es que creo que las vacunas salvaron a decenas de millones de personas en todo el mundo. No he tenido ningún efecto secundario", ha dicho Trump durante una entrevista para la canal de extremaderecha One America News.

Tal y como ha estado haciendo en anteriores ocasiones cuando se le cuestionaba sobre esta cuestión, Trump ha vuelto a señalar que la vacuna ayuda a prevenir casos más graves de coronavirus. "Si enfermas, en la mayoría de los casos no irás al hospital y no morirás. Antes era un horror y ahora no", ha dicho.