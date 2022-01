Directo | La OMS avisa de que se necesitarán más vacunas que tengan un mayor impacto en la transmisión del covid-19

09:00 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, es entrevistada en el programa Els matins de TV3 ha asegurado sobre la polémica generada entorno a las declaraciones de Alberto Garzón en The Guardian que "el debate no es sobre las macrogranjas, si no en como se hacer política. Se puede tener diferentes opiniones, pero no mentir".

"Por las consecuencias y el desarrollo, hay una lección muy clara: nunca se puede comprar un bulo para hacer política. Cuando se compra una mentira, se daña la democracia", ha explicado la titular de Igualdad que también ha apuntado que Unidas Podemos no ha criticado a otros ministros, como Fernando Grande-Marlaska o José Luis Ábalos, cuando han estado envueltos en polémicas: "Siempre hemos estado ahí"

"Últimamente tenemos la sensación de que todo se ha convertido en una campaña permanente, pero eso no hace que desaparezca la política. Debemos ser capaces de que más allá del impacto del momento hay política. Es un momento de crisis", ha afirmado Montero.