De Enrique Barón a Luis Yáñez, la vieja guardia que sí está a favor de negociar una amnistía: "Es constitucional"

“Estoy a favor de la amnistía”. Seis palabras muy directas. Frente a las críticas de la derecha y de antiguos popes del socialismo como Felipe González y Alfonso Guerra. De esta manera se posicionaba José Luis Rodríguez Zapatero esta semana en mitad del debate público sobre las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.

Y no es una postura aislada entre los históricos y veteranos dirigentes del PSOE. La vieja guardia no se compone sólo de González y Guerra. Muchos de los que les acompañaron durante años en las altas responsabilidades en sus gobiernos, en las Cortes y en la dirección del partido tienen otra visión y están a favor de negociar y aprobar esta medida de gracia siempre dentro de la Constitución.

En esta posición están exministros de Felipe González como Enrique Barón, José María Maravall y Juan Manuel Eguiagaray, históricos dirigentes del PSOE andaluz como Luis Yáñez, Rafael Escuredo y Manuel Gracia, ex dirigentes autonómicos como Demetrio Madrid y figuras clásicas del PSOE como Manuel de la Rocha y Nicolás Sartorius, según han confirmado ellos mismos o ha podido saber infoLibre.

"No ataca a la Constitución"

Demetrio Madrid es una de las figuras intelectuales más respetadas dentro del PSOE. El que fuera presidente de Castilla y León aborda esta cuestión recordando también su experiencia como diputado de las Cortes Constituyentes: “Se está diciendo que una amnistía ataca a la Carta Magna, pues no. Se puede llegar a una figura para que la situación en Cataluña mejore”.

“Estoy a favor de que se tomen aquellas medidas razonables y necesarias para gobernar”, sostiene, incidiendo en que es partidario de que se pacte una amnistía que no vaya contra los principios básicos de la Constitución. “La situación es compleja, pero la han decidido los ciudadanos y para eso está la política”, reflexiona.

Según Madrid, la situación ha mejorado mucho desde 2017 en Cataluña: “Ahora hay otro estilo de relación con el Estado y entre los propios catalanes”. Por lo tanto, es favorable a una amnistía que mejore las condiciones de convivencia: “Estamos minusvalorando la situación a un asunto jurídico, cuando debemos hablar de política”.

"Es legítimo"

También estaba en la bancada socialista en las Cortes Constituyentes Manuel Gracia, diputado por Córdoba entonces, uno de los referentes del PSOE andaluz y ex presidente del Parlamento regional. “Es absolutamente legítimo que Sánchez intente la investidura y que en esa negociación se ponga sobre la mesa cualquier figura jurídica como la amnistía o equivalente que permita superar políticamente lo que judicialmente fue resuelto en términos no plenamente satisfactorios”.

“Constitucionalmente es algo perfectamente legítimo”, resume Gracia, que sostiene que ese encaje está en el propio artículo 62 de la Carta Magna. Lo que entiende como una “necesidad imperiosa” es que, una vez alcanzado el acuerdo, se explique de “manera exhaustiva y transparente a la ciudadanía” sobre sus condiciones, límites y finalidad.

“Siempre he compartido la estrategia de Pedro Sánchez en relación a Cataluña, los resultados están ahí. El PSC es la fuerza mayoritaria, pero, sobre todo, es por la cuestión de fondo. El procés ha muerto en cuanto a movilización popular con el señuelo de la independencia. La realidad política es distinta, en gran medida por esa vía del diálogo y de la resolución. Los indultos son una buena prueba de ello. Es coherente el planteamiento”, disecciona Gracia.

"Hay que apoyar lo que favorezca la convivencia"

Enrique Barón también estuvo en el Congreso durante esa Legislatura constituyente y formó parte de los elegidos por Felipe González para estar a su lado en el primer Gobierno socialista ocupando el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones desde 1982 hasta 1985. Y tuvo un importante papel continental como presidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992.

Su posición pasa por aquí: “Todavía no hay Gobierno ni texto de la amnistía, pero todo lo que vaya a favor de superar enfrentamientos y favorecer la convivencia en el marco de la Constitución me parece razonable y hay que apoyarlo”. “La democracia es debate y a veces polémica. Me tocó trabajar como presidente del Parlamento Europeo en el mayor proyecto de reconstrucción y de reconciliación: la caída del muro de Berlín, la unidad alemana y la superación de la Guerra Fría. Siempre he pensado lo mismo. Lo que no acabo de entender es la historia de montar el número cuando ni siquiera hay proyecto. Y, además, me gusta la gente que tiene valor”, relata Barón.

Además, pone el foco en que sólo el Tribunal Constitucional tiene potestad para interpretar lo que se ajusta o no a la Carta Magna. “Hay muchos que viven de provocar el enfrentamiento entre ciudadanos españoles”, agrega en esta reflexión, para rememorar: “Yo voté la ley de amnistía de 1977. Es la única ocasión en la que he llorado en mi vida en un Parlamento. Era pasar página en el mejor sentido de la palabra. Es como el Abrazo de Vergara, estoy con ese espíritu”.

"Explorar la posibilidad" y renuncia del unilateralismo

Otra de las voces más escuchadas en el partido de esa vieja guardia es la de Luis Yáñez, persona durante años del círculo más íntimo de Felipe González y uno de los integrantes de la mítica foto de la tortilla. Se muestra a favor de negociar una amnistía y de aprobarla si entra dentro de la Constitución: “Hay que explorar las posibilidades, no sólo para la investidura, sino para el futuro de convivencia en Cataluña”. “Hay que tener valentía y el arrojo, no decir no y envolverse con una manta la cabeza”, indica sobre el espíritu para afrontar la situación.

“Nos falta la posición más detallada y pormenorizada del presidente y de la dirección del partido. Me vienen a la memoria temas de la época de la Transición, que ahora hay gente que dice que está en peligro. Pero Adolfo Suárez hizo cosas que entonces parecían increíbles como traer a Tarradellas y negociar el restablecimiento de la Generalitat o legalizar el PCE con las fuerzas armadas en contra. Cuando quieres un objetivo grande, tienes que apostar con cartas fuertes”, estima el que fuera uno de los fundadores del PSOE andaluz.

El también exsecretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica durante la administración de Felipe González pone el acento en que hay que hablar también “de los términos en los que se puede hacer” y “cómo se consigue que no haya una vuelta atrás y no se repita el unilateralismo”. Añade: “Sin cinismo, puedo decir que el unilateralismo está asegurado si Feijóo es presidente. Cada vez que gobierna el PP aumenta la radicalidad del enfrentamiento”. Además, rechaza que se encasille a toda la vieja guardia con la misma opinión y lanza: “Hay más gente que tiene mi misma posición. Nuestro tiempo ha pasado. Debemos opinar, pero no condicionar los resultados de la negociación entre la actual dirección del PSOE y los independentistas”.

"Mi posición es favorable, no la prohíbe la Constitución"

Manuel de la Rocha es otro socialsita con décadas de política a sus espaldas y fue miembro del Gobierno de Joaquín Leguina en la Comunidad y alcalde de Fuenlabrada, el gran bastión del PSOE en Madrid. “Mi posición es favorable a la amnistía. La Constitución no la prohíbe”, afirma cuando se le pregunta por esa posible medida de gracia.

Argumenta que la amnistía forma parte de la trayectoria constitucional española “desde el siglo XIX”, especialmente en los textos más democráticos y progresistas: “Es un instrumento que tiene el Estado para ejercer el derecho de gracia y lo que tiene que tener es una justificación”.

Y es “muy clara” esa finalidad en este caso, añade De la Rocha: “Una mejora de la convivencia en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. Por supuesto, sin cuestionar en absoluto la legitimidad de la acción del Estado en octubre de 2017 frente a lo que quieren algunos independentistas. La amnistía no legitima el procés ni deslegitima la acción del Estado”.

“Conviene superar el conflicto a través de la política. Eso no significa que los independentistas tengan que renunciar a sus ideas, pero sí que haya un compromiso de actuar en el ámbito de la ley”, continúa De la Rocha, que comparte lo que dijo Zapatero de que todas las democracias europeas tienen derecho de gracia a través de las amnistías y ningún Estado ha renunciado a ella.

Con otra consideración: “Frente a lo que se dice de que significa que el Estado pida perdón, no se trata de eso. No se hace para olvidar el delito ni la desobediencia al Tribunal Constitucional, sino para eliminar los efectos del delito”. Al hilo apostilla que se tiene que fundamentar bien en la exposición de motivos: “Es perfectamente constitucional”. De la Rocha se posa también en la dimensión política: “Es conveniente. La acción del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a Cataluña ha sido extraordinariamente positiva. Se ha conseguido que se supere en gran medida la historia del procés”. Poniendo el ejemplo de los indultos: “Después de ellos, en la sociedad catalana hay convivencia y no se vulneran ni las leyes ni la Constitución”.