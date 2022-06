Espadas y Nieto critican las "bromas pesadas" del alcalde de Estepona con la violencia de género: "No fue un desliz"

El candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio del PSOE-A, Juan Espadas, y la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, han coincidido este sábado en criticar las palabras de este viernes del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, que hizo una broma sobre violencia de género, de la que posteriormente pidió disculpas.

Espadas ha criticado este sábado algunas "bromas pesadas" que, a su juicio, se escuchaban este pasado viernes por boca de representantes del PP en relación a temas como la sanidad o la violencia de género, un asunto este último sobre el que, además, ha reprochado a los conservadores sus "coincidencias" con Vox. Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al centro deportivo Amate de Sevilla al inicio de la segunda jornada de campaña electoral en Andalucía.

El candidato socialista ha subrayado que este asunto "no puede ser objeto de ningún tipo de broma pesada por parte de un responsable del Partido Popular", y ha advertido a la ciudadanía de que "ya son demasiadas coincidencias en relación con la lucha contra la violencia de género entre el Partido Popular y Vox".

En esa línea, ha emplazado al PP a aclarar "si comparte, como parece, a veces por acción y otras por omisión, esa rebaja y restricción de la importancia y el peso que tienen las políticas de igualdad y de violencia de género en la sociedad andaluza", para que los andaluces puedan elegir el 19 de junio "entre una opción que recorta derechos, los de las mujeres, y una opción de avance y de progreso como es la del Partido Socialista", según ha defendido.

Sobre las disculpas del alcalde de Estepona, Espadas se ha preguntado "si les sirven a las mujeres", y ha añadido que la cuestión es "si este tipo de bromas o este tipo de declaraciones realmente no están mostrando a las claras cuál es la falta de compromiso para poner una línea clara y transparente entre las políticas de los demócratas y de los que defienden los derechos humanos, entre otros, la igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra la lacra más importante que tiene la sociedad ahora mismo, la violencia de género y los asesinatos machistas". "Es muy duro escuchar ese tipo de declaraciones cuando hace unos días eran asesinadas tres mujeres", ha añadido el socialista.

Nieto: "Con la violencia machista no se bromea"

Por su parte, Inma Nieto ha rechazado este sábado las disculpas ofrecidas por el alcalde de Estepona. "Las mujeres no aceptamos sus disculpas, ya está bien de frivolizar" ha aseverado la candidata de Por Andalucía, quien ha subrayado que "con la violencia machista no se hacen bromas".

Su mitin desde San Pedro Alcántara, en Marbella, ha arrancado con una reacción al comentario del alcalde de Estepona: "Llevamos una semana muy dura con tres mujeres asesinadas" en Andalucía, ha recordado Nieto, que ha continuado: "No lo echaron del mitin, hoy no lo han echado todavía del partido, va muy tarde". "Las mujeres no aceptamos las disculpas, ya esta bien de frivolizar con la violencia machista, hay miles de mujeres pasando miedo", ha continuado la candidata de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, que ha considerado que las palabras del regidor no fueron "un desliz".

"No fue un desliz. Es el pensamiento profundo de la derecha que banaliza la violencia machista, que la niega, que la hace de menos y así nos niega y hace de menos a las mujeres. Y ya son muchos deslices y muchas disculpas", ha agregado antes de apuntar que "este señor hoy debería estar fuera de este partido".

"La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos"

El alcalde de Estepona pidió disculpas este viernes por un comentario en el que hizo alusión a la violencia de género y su mano vendada durante un mitin celebrado en su localidad por las elecciones autonómicas y donde intervino también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", ha publicado el alcalde en su cuenta personal de Twitter.

Con respecto a las declaraciones realizadas durante su intervención, García Urbano ha dicho lo siguiente haciendo referencia a su mano vendada: "No entro en muchas explicaciones, pero algunos me han visto la mano así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer".