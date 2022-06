El alcalde de Estepona bromea sobre la violencia de género en un mitin delante de Feijóo

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha bromeado sobre la violencia de género al explicar porqué llevaba la mano vendada. Lo ha hecho durante un mitin de comienzo de la campaña electoral andaluza del 19 de junio, al que ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

García Urbano, entre risas, ha negado que su lesión estuviera relacionada con la violencia de género: "No entro en muchas explicaciones pero alguno me habéis visto con la mano así dice ‘¿Qué es lo que ha pasado?’. Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida".

Jose María García Urbano (PP), alcalde de Estepona, "bromea" con el vendaje de su mano: "No he metido la mano donde no debiera. Ha sido un accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género". pic.twitter.com/dybvPfkPKa — El HuffPost (@ElHuffPost) 3 de junio de 2022

García Urbano ha hecho esta broma durante el último mitín del día de Feijóo en la provincia de Málaga. Sin el cabeza de lista de cartel del PP en Andalucía, Juanma Moreno, el nuevo líder conservador ha pedido a los suyos trabajar esta campaña "como si no hubiera encuestas". "Ni nos confiamos, ni nos desanimamos. No hay nada ganado y nada perdido. Las urnas están vacías», ha señalado.