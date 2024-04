La extraña campaña electoral vasca de Feijóo: tantos actos en Euskadi como en Cataluña

Que en Génova no las tienen todas consigo en las elecciones vascas no es ningún secreto. La capacidad de atracción del partido de seguidores a sus mítines está siendo reducida y el eco que está obteniendo su candidato, Javier de Andrés, en la campaña, no alimenta el optimismo.

La campaña del PP está pasando desapercibida, ahogada por el bajo interés que suscita la contraposición entre los proyectos de EH Bildu, por un lado, y del PNV y PSE, por el otro. Y eso que el aspirante fue seleccionado por el equipo de Alberto Núñez Feijóo para dar alas al PP en el País Vasco renovando la oferta del partido. La idea era evitar las aristas asumiendo elementos de identidad vasca y un discurso centrista.

Ese sigue siendo, según el portavoz del partido, Borja Sémper, el hilo conductor de una campaña que, a la vista de las encuestas, no parece estar saliendo como habían previsto en la calle Génova.

Nada hay en la campaña que tenga que ver con el proyecto original de Feijóo para Euskadi, que pasaba por moderar el discurso y adoptar un nuevo perfil menos combativo con las señas de identidad vascas. Una versión del galleguismo folklórico que practica con éxito el PP en Galicia y que Feijóo creía que podría exportar también a Cataluña, pero que ha tenido que aplazar ante la imposibilidad de remover al líder local, Alejandro Fernández, antes de las elecciones.

Para eso eligieron a De Andrés, de 56 años de edad y periodista de profesión, un político que enlaza con el PP vasco de Alfonso Alonso y con los usos y costumbres del PP de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque ahora el escaso apoyo que está recibiendo sugiere que han perdido la fe en su candidatura.

Distancia

En ese contexto, la campaña que protagoniza Feijóo no puede ser más reveladora de la distancia que ha ido tomando con el desenlace electoral en Euskadi. En los últimos 20 días, el líder del PP solo ha participado en tres mítines de precampaña y campaña en las localidades de Vitoria, Getxo y Bilbao. El resto de los días, el candidato ha tenido que vérselas solo o en compañía de Cuca Gamarra o Javier Bendodo.

Este abandono contrasta con la frecuencia con la que Feijóo se ha desplazado a Cataluña en el mismo período de tiempo para apoyar allí al candidato de un partido a la Generalitat, Alejandro Fernández. Tantas veces como a Euskadi, a pesar de que la campaña allí no comenzará hasta finales de abril. En dos ocasiones ha estado en actos políticos en Barcelona y una tercera acudió a una localidad de Lleida.

La falta de compromiso del líder del PP con la campaña vasca no tiene parangón. En el período equivalente de la campaña electoral que acabó con la primera mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía y que culminó el 19 de junio de 2022, Feijóo ya había participado en seis mítines a lo largo de cinco jornadas, casi el doble que en Euskadi.

La diferencia de implicación es aún más evidente si se compara con la campaña electoral gallega, celebrada hace apneas dos meses y que permitió al PP conquistar su quinta mayoría absoluta consecutiva. Entonces Feijóo prácticamente se mudó a Galicia, protagonizando su propia caravana electoral y acudiendo de forma muy puntual a Madrid y Algeciras.

Y nada indica que esta situación se vaya a corregir. El PP confirmó este lunes que Núñez Feijóo estará este martes en Tarragona y el miércoles en la provincia de Girona. Y que no volverá al País Vasco hasta los dos últimos días de campaña: el jueves se desplazará a Donostia y el viernes acudirá al cierre en Bilbao y en Vitoria, en consonancia con la importancia que los conservadores dan al voto en la provincia de Araba.

Bajas expectativas

A pesar de las bajas expectativas que trasladan las encuestas, el PP mantiene el discurso oficial de que el suyo es un proyecto compartido por la mayoría. “Nuestra candidatura, la candidatura encabezada por Javier de Andrés, representa a una mayoría social de vascos”, defendió este lunes Sémper.

El PP tratará esta semana de convencer a los votantes de su capacidad de gestión poniendo como ejemplo lo que están haciendo en las comunidades en las que gobierna, en muchos casos con la participación de Vox.

Feijóo se queda sin discurso en el País Vasco y lo fía todo a ser clave para que Bildu no gobierne Ver más

En busca de un revulsivo, que trata de atraer al menos a los votantes de Vox para redondear el resultado del PP, esta semana acudirá a Euskadi la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y este martes, Génova planea presentar “una acción”, así la han denominado, similar a la que ya han puesto en marcha en Cataluña para tratar de atraer a votantes de otros partidos, poniéndoles “frente al espejo” de sus supuestas contradicciones. La campaña en Cataluña trata de trasladar la idea de que votar ahora al PSC es votar a Carles Puigdemont y en Euskadi apelará a los votantes del PNV.

“Seguimos convencidos de que votar al Partido Socialista de Cataluña conlleva encumbrar a Puigdemont y al independentismo. Hacerlo al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi supone potenciar a Sánchez y el blanqueamiento político de Bildu”, subrayó Sémper.

En busca de asideros a los que agarrarse el próximo domingo, el portavoz del PP confirmó que el objetivo del partido es “crecer en votos” y “en escaños” en relación con las elecciones de 2020 y “ser influyentes en la política vasca”.