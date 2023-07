La factura de envío de dinero de 1.105 euros no muestra una ayuda familiar que se le da a inmigrantes irregulares

"PSOE traidor. Fuera socialcomunismo de España. Aquí os enseño un cheque que les dan a los marroquíes y a los senegaleses que entran ilegalmente en Canarias mientras los españoles se mueren de hambre". Mensajes como este se difunden junto a una factura de Ria, un servicio de envío de dinero internacional, con la cantidad de 1.105 euros. Pero es un bulo que esa factura muestre una ayuda concedida por las autoridades españolas a un inmigrante irregular.

Desde Ria Money Transfer afirman que “se trata de una desinformación” y señalan que la compañía “no tiene ningún acuerdo con el Gobierno Español, ni el Canario, ni con la Cruz Roja Española para ayudar a inmigrantes ilegales con esos montos que se exponen, ni ningún otro”. Además, tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como la Consejería de Derechos Sociales de Canarias aseguran que no le dan ningún tipo de ayuda económica a los inmigrantes irregulares, mientras que desde el hotel Holiday Club, que aparece como residencia de la persona que recibió el dinero de la supuesta factura, declara que es totalmente falso que los inmigrantes en situación irregular que se alojan en el hotel cobren algún tipo de dinero de instituciones.

Ria afirma que es una desinformación y que no tienen ningún acuerdo con el Gobierno o Cruz Roja para "ayudar a inmigrantes ilegales"

Desde el Departamento de Comunicación de Ria Money Transfer aseguraron a Maldita.es cuando comenzó a difundirse este contenido en 2020 que se trataba “de una desinformación y de un documento que se ve ha sido manipulado para comunicar una información que no es real”.

Además, explicaron que la compañía “no tiene ningún acuerdo con el Gobierno Español, ni el Canario, ni con la Cruz Roja Española para ayudar a inmigrantes ilegales con esos montos que se exponen, ni ningún otro”

Desde Ria también señalaron a Maldita.es que las transferencias que se hacen a través de la compañía "son generalmente entre particulares, es decir, si una persona que trabaja en el Gobierno quiere hacer una transferencia puede hacerla a nivel personal, al igual que cualquier otra persona, pero no en nombre del Gobierno". Además, incidieron que "no tienen ningún acuerdo con el Gobierno para ayudar a inmigrantes, ya sean legales o ilegales".

Por último, según explicaron sobre el campo de la factura que dice 'pasaporte no válido', "si una persona española va a enviar dinero y enseña el pasaporte en lugar del DNI, el sistema interno lo que hace es catalogarlo como ‘pasaporte no válido para españoles’ y menos DNI o NIE cualquier otro documento que se presente va a ser definido de esa manera".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que no están dando ningún tipo de ayuda económica a inmigrantes irregulares

Sobre esta supuesta “ayuda familiar” a inmigrantes irregulares llegados a España, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondieron que “absolutamente no” están dando ayudas a inmigrantes irregulares por parte del mismo ministerio.

También hemos contactado con la Delegación del Gobierno en Canarias, quienes nos han remitido a hablar de nuevo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha manifestado que “las personas migrantes que están en el sistema de acogida no reciben dinero en efectivo”.

La Consejería de Derechos Sociales de Canarias declara que sólo dan acogimiento y atención a menores extranjeros no acompañados pero ninguna ayuda económica

Desde la Consejería de Derechos Sociales de Canarias señalan que su función es “exclusivamente en la acogida y atención de menores extranjeros no acompañados” y no de adultos. La Consejería, además, en la misma línea que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insiste en que “lo único que se le da a estos menores es la atención, el acogimiento y la asistencia, como a cualquier otro menor que no tiene tutores, pero no se le da ninguna ayuda directa de forma monetaria”.

Tanto el nombre del beneficiario como el del remitente han sido tapados

En el vídeo también se menciona que no “pone nada del nombre y apellido” de la persona que recibe el dinero y de quien la manda, no obstante, como podemos ver en la imagen, estos han sido tapados para que no se vean, al igual que también ha sido tapada la fecha de la transferencia, por lo que no podemos conocer si es actual.

El hotel Holiday Club dice que es falso que los inmigrantes que se hospedan reciban dinero por parte de las instituciones

En Maldita.es también hemos contactado con el hotel Holiday Club, el cual aparece en la factura como el domicilio del beneficiario del importe de los 1.105 euros. Desde el hotel han declarado que es cierto que tienen inmigrantes acogidos “hasta que son deportados o el Gobierno les busca una solución para que se hospeden en algún centro” pero que “es una gran mentira que estos inmigrantes estén cobrando ayudas de las instituciones, ya que no tienen absolutamente nada, por lo que es totalmente falso”.

El Banco Santander afirma que no tiene nada que ver con esta factura de Ria

La persona que habla en el vídeo, relaciona esta factura con el Banco Santander. Desde el Banco Santander afirman a Maldita.es que tal mención en el vídeo se debe a “que se ha querido relacionar con el cheque que Cruz Roja daba a los refugiados” y que no tienen nada que ver con la factura de Ria. En Maldita.es ya os contamos que la cola de supuestos “ilegales sin papeles” en un Banco Santander de Málaga, se debía a que Cruz Roja emite un cheque nominativo a solicitantes de asilo en toda España que se encuentran “en situación de extrema necesidad” y que han sido víctimas de violencia, conflictos armados o han sufrido violación de derechos humanos.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.