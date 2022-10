Feijóo abandona la mano tendida, acusa a Sánchez de mentir y exige la retirada de los Presupuestos

El Alberto Núñez Feijóo de la “mano tendida”, el de las propuestas mensuales al Gobierno para ayudarle a resolver los problemas de España, ya no está. En su lugar subió a la tribuna del Senado la versión más agresiva del líder del PP. Y pronunció un discurso que, por su dureza verbal y el tono enfático, recordó ratos al defenestrado Pablo Casado.

Feijóo empezó negándolo todo. No hay crecimiento económico, la inflación no ha empezado a retroceder, el desempleo no ha caído, no pagamos la energía más barata de la Unión Europea y si ahora hay más parques fotovoltaicos y eólicos no es gracias al Gobierno de Pedro Sánchez sino al de Mariano Rajoy. Por negar, el líder de la oposición negó papel alguno al Ejecutivo en el éxito de la vacunación o en el refuerzo de la sanidad pública, dos actuaciones que, según él, hay que atribuir exclusivamente a las comunidades autónomas.

En su afán por reivindicar a las comunidades y su propia gestión como presidente de la Xunta, que sacó a relucir en varias ocasiones, llegó al extremo de atribuirse haber sido pionero en la adopción, ya en 2017, con Rajoy todavía en el Gobierno, de medidas de apoyo social para hacer frente a los precios de la energía.

Y atacó con todo. Sánchez llegó al Gobierno, según Feijóo, no en unas elecciones sino “a lomos de una mentira”, en referencia a la moción de censura que aprobó el Congreso de los Diputados tras la condena al PP por el caso Gürtel. Renovó las “mentiras”, dijo, al pactar el Gobierno con Unidas Podemos y llegar a acuerdos con Bildu y el independentismo catalán y “ahora quiere despedirse con otra falsedad: con las hipotecas generales del Estado para 2023” aseguró en referencia al proyecto de Presupuesto. “No pienso callarme”, proclamó. “Han errado ene todas las previsiones económicas desde que han llegado al Gobierno. ¿Será insolvencia o mala fe?”, preguntó devolviendo a Sánchez la frase con la que escrutó sus opiniones la última vez que debatieron en la Cámara Alta.

Feijóo tachó los Presupuestos de “ficticios” y pidió su retirada. “Retírelos, rehágalos volvamos a hablar, que no hemos hablado, y tráigalos” a debate, reclamó. “Tiene que reconciliarse con la realidad” porque España no tiene el crecimiento de Irlanda, la inflación de Francia, el desempleo de Alemania o la deuda de Noruega, enumeró citando a los países que lideran cada una de esas variables. “Aterrice”, exigió. “Vivimos en un momento muy delicado, nada indica que vaya a mejorar”. Actúe con “madurez” deje los “mantras infantiles”.

Durante su intervención, el líder del PP reprochó a Sánchez que no haya habido pacto de rentas entre los sindicatos y los empresarios, que el ingreso mínimo vital no llegue a todos los que lo necesitan y que no haya rebajado el IVA de los productos básicos.