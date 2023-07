Feijóo asegura que era "lo lógico" que Vox entrara en el Gobierno de Extremadura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al voto útil al Partido Popular ante las elecciones generales porque su partido está a "25 escaños de la mayoría absoluta" y ha avisado a Vox que sus votantes están "tomando nota" de su actuación porque si al final "vota con la izquierda" en algunas comunidades como Murcia, se estará convirtiendo en un "buen aliado del sanchismo".

"Yo creo que sus votantes también están tomando nota del tema, porque si Vox está dispuesto a votar con la izquierda para que no gobierne el PP, lo que está es a favor de que se quede el sanchismo", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El líder del PP ha indicado que hay "muchos votantes de Vox que no quieren bajo ningún aspecto" que haya posibilidad de que gobierne el "sanchismo con los independentistas después de perder las elecciones". De hecho, ha indicado que hay una veintena de provincias en las que se eligen 3 o 4 diputados, y ha llamado a "no dividir" el voto de centroderecha. "Ahí está la clave", ha manifestado, para añadir que hay en juego alrededor de 15 ó 18 escaños.

Conversación con Abascal

Tras asegurar que su modelo es el de las mayorías absolutas del PP en Madrid, Galicia o Andalucía, ha señalado que Isabel Díaz Ayuso fue objeto de ataque por "el aparato gubernamental" pero también de Vox. "Los madrileños lo entienden, hacen un voto útil y le dan una mayoría absoluta", ha advertido, para añadir que lo mismo ocurrió en Andalucía.

Feijóo ha reconocido que habló con Santiago Abascal, al que trasladó que en las comunidades en las que el PP no necesita a Vox "lo lógico" es que su partido no entre en el Gobierno. A su entender, es "sorprendente" que en Murcia, donde el PP tiene el 43% de los votos, Vox pueda "votar con la izquierda". Por eso, le ha avisado que si en esa región "vota con el sanchismo, tendrá que explicarlo".

El presidente del PP ha afirmado que es "lógico" que Vox haya entrado en el Gobierno de Extremadura al necesitar la candidata del PP, María Guardiola, sus votos para ser investida presidenta, pero ha calificado de "sorprendente" que pretenda hacerlo en el Gobierno murciano, donde el conservador Fernando López Miras está a dos escaños de la mayoría absoluta.

"Lo más importante en la política es no mentirle a la gente y tener principios. ¿Cuál es mi criterio tras las elecciones autonómicas? En los sitios donde Vox necesita votar que sí porque no tenemos los votos suficientes porque no superamos a toda la izquierda, lo lógico es que Vox forme parte del Gobierno para el que vota sí", ha manifestado, para añadir que eso ocurría en Extremadura y la Comunidad Valenciana, dos regiones en las que "necesitaban" el voto afirmativo de Vox.

Dice que "lo importante" es como ha acabado el pacto en Extremadura

Feijóo ha indicado que este criterio se lo trasladó a María Guardiola, quien tenía un pacto "hilvanado" con Vox en Extremadura sin tener que formar parte del Gobierno, pero luego llegan los "jefes de Vox de Madrid" a la región y exigen entrar en el Ejecutivo regional.

Según ha reconocido, fueron días de una "enorme intensidad emocional" pero después han vuelto las "aguas a su cauce". "Si necesitas a Vox para completar el Gobierno porque no tienes más votos que la izquierda, lo lógico es que te sientes", ha dicho, para añadir que "lo importante no es como empezó sino como acabó" ese pacto en Extremadura.

Según ha dicho, el PP ha tardado "menos tiempo" en dar estabilidad a las comunidades de lo que tardó el PSOE en 2019, que hizo "repetir las elecciones nacionales" porque decía que no podía gobernar con Podemos y luego lo hizo. "Hoy va a haber un gobierno estabel en Extremadura y en Comunidad Valenciana", ha manifestado.

"El objetivo del PSOE es gobernar perdiendo"

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez no quiere aislar a Vox, sino que pacta con todos para que el PP no gobierne y ha puesto como ejemplo que el PSOE y Vox votasen juntos contra un gobierno del PP en Cantabria.

Tras recalcar que el objetivo de Pedro Sánchez es "gobernar perdiendo", Feijóo ha asegurado que su objetivo es tener "más escaños que la izquierda" en las próximas elecciones generales y obtener una "mayoría suficiente" para gobernar, que es superar los 160 escaños, para tener un Gobierno "sólido".

"Nosotros no vamos a pactar con partidos independentistas ni con Bildu, Sánchez sí", ha proclamado Feijóo, para añadir que el PSOE no tiene "como objetivo que Vox no esté en el Gobierno" sino que el PP "no esté en el Gobierno".

Feijóo ha denunciado que el PSOE esté "buscando el miedo" en campaña y ha señalado que "aquel vídeo del dóberman" que emplearon los socialistas en el pasado ahora lo "sustituyen" por "estas cuestiones de la ultraderecha". A su entender, si "España no cambia", van a tener "cuatro años de miedo por los derechos y libertades".

Acusa al PSOE de retomar "el pacto del Tinell"

Feijóo ha recalcado que "quien trabaja en contra del PP sin ninguna duda es el PSOE", que está recurriendo al "miedo" con Vox cuando, según ha reiterado, es el PSOE el que "facilita las coaliciones con Vox", dado que "nunca deja gobernar al PP, aún ganando". "Eso es el pacto del Tinell a la enésima potencia", ha aseverado.

Feijóo ha asegurado que, después de unir al PP le gustaría "unir a los españoles". "No les voy a fragmentar ni a perseguir por pensar de forma distinta", ha declarado, para añadir que él "no ha venido a crear problemas sino a solucionarlos".

El presidente del PP ha definido el sanchismo como "anomalía democrática que fragmenta a la sociedad", con un conjunto de imposiciones de la minoría a la mayoría de los españoles y se plantea como objetivo unir a los ciudadanos, con una experiencia de 30 años de gestión.

Feijóo subraya los derechos de los trans, LGTBi y la violencia de género: "Si a Vox no le gusta será su problema"

En esa misma entrevista, Feijóo, ha subrayado el apoyo y defensa de su partido al colectivo trans, al que promete una nueva Ley que reconozca sus derechos y LGTBI y ha expresado su reconocimiento de la violencia de género.

"Si a Vox no le gusta será su problema", ha manifestado el líder del PP, asegurando que en caso de ocupar la Presidencia la próxima legislatura, su gobierno derogaría la ley trans para hacer "otra ley para el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo". Núñez Feijóo ha argumentado que en el Comité Ejecutivo de los populares hay personas que defienden "todos los días" los derechos sociales y que varios de sus representantes se manifestaron el pasado sábado en la Marcha del Orgullo.

"Si a los señores de Vox no le gusta será su problema, pero nosotros vamos a defender los derechos de ese colectivo y no tenemos ningún inconveniente", ha apostillado.

Respecto a la colocación de la bandera arcoíris en las sedes de los Ayuntamientos, el líder de los conservadores ha dicho que hay "determinadas ordenanzas" que dicen que no se pueden poner banderas ni pancartas, nada excepto las banderas oficiales, como en el caso de Madrid.

No obstante, ha destacado el compromiso tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid que organizaron el Día del Orgullo desde el punto de vista logístico y de seguridad.

Para Feijóo, el "problema" que tiene el Gobierno es que "se ha tomado el feminismo a broma, ha vulgarizado y frivolizado con el sexo biológico de las personas y le están diciendo a un adolescente de 14 o 15 años que "hace bien cambiándose el sexo si se le ocurre durante un tiempo sin el mínimo prescripción médica y el mínimo seguimiento médico y que esto de hormonalidad y hacer una cirugía irreversible a un adolescente, es lo correcto".

El presidente del PP ha afirmado que países que hicieron "cosas parecidas" a esta, las están derogando, por lo que considera que esa ley es un error y, por tanto, si Gobierna hará una "Ley Trans adecuada para ese colectivo".

Preguntado sobre cómo gestionaría la violencia de género, que acumula en lo que va de año 27 mujeres asesinadas, en caso de tener que gobernar con Vox, un partido que niega tal concepto, Núñez Feijóo ha asegurado que esta es "una línea roja" que el PP no va a aceptar porque la "violencia machista es un hecho incuestionable".

A ese respecto, ha sacado pecho por las políticas del PP en esta materia, y ha señalado que lo último que hicieron los populares en el Gobierno en ese ámbito fue el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el año 2016-2017 "donde estaban todos salvo Podemos".

Así, el líder de los populares ha afeado que cuando el presidente, Pedro Sánchez, llegó al Gobierno le dio Igualdad y sus políticas "a los señores de Podemos" y rompió el pacto de Estado. "Esta es la realidad de las cosas", ha sentenciado Núñez Feijóo, que ha recordado que el reconocimiento de los niños huérfanos como víctimas de violencia machista "lleva el nombre del PP".

Por ello, ha incidido en que el PP "siempre" que ha estado en el Gobierno ha implantado políticas de Igualdad frente a lo que plantea el PSOE que es "el mayor atraso y el mayor atentado contra de la dignidad de las mujeres cuando frivoliza con este asunto" con la ley del solo sí es sí que "rebaja las penas a violadores, a los pederastas".

A su juicio es un "error" que ha llevado a que "más de mil violadores anden por las calles de España" y, aunque el PP le planteó al Gobierno el año pasado que había que reformar la Ley de forma inmediata, le dicen que es "un partido machista", que los jueces son "fachas con toga" para seis meses después aceptar la necesidad de modificar la ley.

"Que se nos diga que no somos un partido que cree en la igualdad cuando hemos venido a dar cobertura al Gobierno roto en este asunto para modificar la ley, es una falta de respeto a las mujeres", ha manifestado.

Feijóo modificará los impuestos a banca y energéticas si gana las elecciones, pero no los eliminará

Por último, Alberto Núñez Feijóo, también ha concedido una entrevista a Financial Times en donde ha asegurado que modificará los impuestos extraordinarios y temporales que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso a bancos y compañías energéticas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

En la entrevista, el líder popular ha avanzado que su intención si gana las elecciones generales del próximo 23 de julio es dotar a estos nuevos tributos de una mejor cobertura legal, pero no se compromete a eliminarlos. Según Feijóo esas tasas fueron "mal diseñadas" y necesitan mejoras.

Ya el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, señaló recientemente que el impuesto a las eléctricas debe adaptarse "a lo que diga Bruselas" y que su formación aboga por convertir el gravamen a la banca en un fondo que "vaya directamente a las familias".

El impuesto temporal a la banca impulsado por el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que hayan facturado más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España.

Por su parte, el tributo energético impuesto por el Gobierno de coalición grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que hayan facturado más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

"Tenemos que ajustar el riesgo legal en el que estamos incurriendo", ha argumentado Feijóo, tras explicar que la tasa es altamente vulnerable ante la Justicia porque se aplica a los ingresos y no a los beneficios.

El candidato popular se ha comprometido a "hablar con las compañías energéticas y con los bancos para recurrir a su solidaridad y decidir cuál es la mejor manera de que contribuyan a reducir la deuda pública y el déficit... antes de tomar decisiones".