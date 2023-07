El misterio de las dos viviendas de Feijóo en Madrid

La afirmación lanzada el pasado jueves por Alberto Núñez Feijóo sobre cómo el PP le pagó un sobresueldo de casi 40.000 euros brutos en 2022 para afrontar los gastos de una vivienda en Madrid ha puesto el foco en un misterio todavía irresuelto: el de las dos viviendas localizadas en la capital y vinculadas, de dos formas distintas, al candidato a la Moncloa. Una de ellas es de su propiedad, se sitúa en el segundo distrito más caro, Chamberí –muy cerca de los Nuevos Ministerios de Castellana–, y reúne los ingredientes de un ático a precio de oro. Pero quien vive allí no es Feijóo, sino un antiguo alto cargo de su partido, no se sabe si como inquilino o de forma gratuita. La segunda vivienda, que es donde el líder del PP y aspirante a la presidencia del Gobierno ha instalado su domicilio, se localiza en una zona capitalina de lujo, silencio y verdor: El Viso, el barrio con mayor renta per cápita del país. Pero su dueño no es Feijóo, sino un alto directivo bancario, tal como revelan los datos del Registro de la Propiedad.

La información a la que ha tenido acceso este diario retrata el piso donde habita Feijóo como un tributo a la opulencia urbana: un tamaño muy por encima de la media –244,57 metros cuadrados–, hall, comedor, salón, cuarto de estar, dormitorio principal doble con vestidor y baño, otro doble secundario también con cuarto de baño, cocina, despensa lavadero, cuarto de plancha, un dormitorio doble de servicio con cuarto de aseo independiente, armarios empotrados y terrazas. Adicionalmente, y en el sótano, un cuarto trastero de 18 metros y dos plazas de garaje de 37 metros cada una. Tampoco en este caso es posible asegurar si se trata de un arrendamiento o una cesión gratuita ni si, en caso de que fuera un alquiler, es Feijóo o el partido el pagador de las astronómicas cantidades que webs como Idealista señalan para arrendamientos en esa zona. Por ejemplo, 4.300 euros al mes por un piso amueblado de 217 metros, según anuncia el portal.

Este diario omite las direcciones de los dos pisos. Igualmente, ha decidido no publicar ni el nombre del abogado que reside en la vivienda propiedad de Feijóo –que no ha respondido a las solicitudes de contacto– ni el del directivo bancario a cuyo nombre está inscrita la vivienda de El Viso en la que reside el presidente del PP. El viernes a primera hora, infoLibre remitió por email al gabinete de comunicación de la entidad bancaria varias preguntas con la petición de que se las trasladase al directivo y contactó dos veces por teléfono con la portavoz del departamento. Pero no ha habido respuesta. Tampoco el PP ha contestado al cuestionario que se le hizo llegar a las ocho de la mañana del mismo viernes y cuya literalidad no se reproduce en esta información. ¿El motivo de tal omisión? Que en las preguntas dirigidas al PP aparecen tanto las direcciones de las dos viviendas como el nombre de quien vive en el ático propiedad de Feijóo y el del directivo bancario en cuya vivienda de El Viso se ha instalado el candidato a la Presidencia.

En conjunto, lo que infoLibre ha constatado de las viviendas de Feijóo –una que posee y no ocupa, otra en la que reside sin poseerla– componen una imagen no exenta de aspectos llamativos. Por ejemplo: las palabras de Feijóo apuntan al pago de la vivienda en la que reside como justificación del sobresueldo que le paga el PP... cuando lo cierto es que el propio Feijóo tiene una vivienda en Madrid. ¿Por qué no vive Feijóo en su vivienda en propiedad? ¿Le paga alquiler quien allí reside? Parece difícil dar una respuesta definitiva, teniendo en cuenta que la cantidad que Feijóo imputa en su declaración de bienes a rendimientos inmobiliarios no se corresponde ni de lejos con lo que vale un alquiler en esa zona.

Los "rendimientos" de bienes inmuebles de Feijóo

"No dice qué pasa con la casa", reprochó el jueves a Feijóo la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, denunciando que aún quedaban zonas de opacidad después de que el PP filtrase que paga a su líder por "gastos de representación". Feijóo señaló luego que cobra un sobresueldo del PP porque “no es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a esos gastos que vivir en el Palacio de la Moncloa”. La nómina anual del líder del PP como senador asciende a 72.000 euros, montante en el que se incluye un plus destinado a vivienda. En su intervención del jueves durante la rueda de prensa en Bruselas donde se refirió a los gastos de vivienda, el jefe de filas del PP no hizo mención a la que posee junto a La Castellana ni explicó por qué no reside en ella. Tampoco detalló si, en caso de que el antiguo cargo del PP que allí vive le pague un alquiler por el piso de Chamberí, es de ahí de donde sale lo que su declaración de bienes del Senado señala como “rendimientos bienes inmuebles”: 5.119,24 euros. Amigo de juventud de Rajoy, ese antiguo alto cargo es hoy miembro del consejo de administración de una empresa privada con sede central en otra comunidad autónoma y más de 1.000 empleados, según las cuentas anuales de 2022.

Si "rendimientos bienes inmuebles" se tomara en el caso de Feijóo como sinónimo del beneficio derivado del alquiler de su piso de Chamberí, el prorrateo mensual de esos 5.119,24 euros se traduciría en 426,5 euros, una cuantía que rompe por debajo todos los moldes del arrendamiento de un piso como el de Feijóo en Chamberí. Se abre así la duda de si el antiguo alto cargo del PP que allí tiene su domicilio está sujeto al régimen de arrendamiento o si se trata de una cesión gratuita. Y en caso afirmativo, desde cuándo. El jueves, la web Idealista ofertaba en alquiler un ático del edificio contiguo al de Feijóo y casi gemelo en superficie. El precio, 4.000 euros al mes.

infoLibre trasladó la duda sobre esos "rendimientos bienes inmuebles" al portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Su interpretación fue la siguiente: “Si se trata de una cesión gratuita, lo que se declara como rendimientos bienes inmuebles es el 1,1% del valor catastral del inmueble. Y si se trata de un alquiler, la explicación a una cuantía tan baja es que el inquilino lleve en la vivienda muy poco tiempo”. Y que antes de su llegada estuviese vacía, sin arrendatario. En la última declaración de bienes formulada por Feijóo ante el Parlamento de Galicia constan esos mismos 5.119,24 euros como "Rendementos arrendamento inmoble". Es decir, ingresos por alquiler de inmuebles. El documento asigna al piso de Madrid un valor catastral de 188.067,23 euros.

Una de las preguntas remitidas al PP y que han quedado sin respuesta se refiere exactamente a este punto. ¿Se corresponden con el importe anual del arrendamiento del ático de Chamberí los 5.119,24 euros señalados bajo ese concepto? La incógnita crece si se observan otras declaraciones de diputados y senadores propietarios de viviendas habitadas por inquilinos. El rastreo efectuado por este periódico entre parlamentarios de distintas formaciones muestra que emplean siempre palabras claramente identificables: alquiler o arrendamiento. Aquí, varios ejemplos de la serie: Rafael Simancas (PSOE) escribe "arrendamientos bienes inmuebles" (10.800). José Luis Ábalos (PSOE) especifica "arrendamiento bajo comercial" (7.344 euros neto). Pío García ·Escudero (PP) utiliza los términos "arrendamiento de viviendas" junto a la cifra de 32.095 euros . Paloma Adrados (PP) detalla "50% alquiler piso y dos plazas garaje (2 meses)" que le reportaron 1.150 euros. Inés Arrimadas (Ciudadanos) escribe "alquiler vivienda" junto a la cifra de 6.000 euros. Víctor González Coello de Portugal (Vox) lo refleja así: "Alquiler Asturias", 7.800 euros.

Feijóo, y así lo constata su declaración de bienes, posee también una vivienda en Vigo (Pontevedra) y una finca rústica en Ames (A Coruña). ¿Cabe la posibilidad de que los 5.119,24 euros tengan también su origen en un hipotético alquiler del piso de Vigo o de la finca de Ames? Teóricamente, sí. Pero el silencio en el que se ha atrincherado el PP impide alcanzar una conclusión certera. Esa vivienda viguesa posee un valor catastral de 39.462 euros y así se lee en su última declaración de bienes ante el Parlamento gallego.

El patrimonio del líder del PP

Los documentos registrales consultados por infoLibre señalan que sobre el piso de Chamberí próximo a Nuevos Ministerios pesaba desde 2001 una hipoteca de 270.455,45 euros de principal que vencía en julio de 2026.Todo apunta a que ya se ha liquidado al completo: en su declaración de bienes aparece vacía la casilla destinada a los préstamos vivos en junio de 2022.

Ese mes, presentada su declaración una vez que el Parlamento de Galicia le nombró senador por designación autonómica, trascendió a cuánto se eleva su patrimonio total sin tener en cuenta el valor de mercado de sus propiedades inmobiliarias: más de un millón de euros. El origen es el que sigue: 930.971 euros entre depósitos bancarios, fondos, planes de pensiones, bienes y acciones en compañías cotizadas, 97 en Telefónica y 2.500 en Inditex; 183.861.65 euros por “ganancias patrimoniales” –en 2021 había vendido un chalé–; y los ya citados 5.119,24 euros por “rendimientos bienes inmuebles”. El año anterior a su desembarco en el Senado había pagado 69.291,43 euros en concepto de IRPF.