La filtración de los gastos de representación de Feijóo no logra zanjar las sospechas sobre sus retribuciones

La filtración a varios medios de que Alberto Núñez Feijóo ingresó el año pasado 39.260 euros brutos del PP entre abril y diciembre de 2022, confirmada posteriormente por fuentes oficiales del partido, no ha conseguido zanjar las sospechas que todavía pesan sobre las retribuciones del líder conservador desde que infoLibre reveló, el pasado septiembre, que Génova las estaba ocultando.

Feijóo y su equipo no han despejado de momento todos los interrogantes pendientes más allá de asegurar que el dinero que el PP entrega a su líder se reparte en 12 pagas mensuales, que sirve para abonarle lo que han llamado “gastos de representación” y que, según aseguró este jueves el propio afectado, no recibe nada más de las arcas de Génova.

El asunto persiguió al líder del PP hasta Bruselas, donde los periodistas se lo plantearon hasta en tres ocasiones. Fue allí donde aseguró que esa suma —39.260 en nueve meses, 52.346 euros a lo largo del año— es la única retribución que recibe del partido por su labor como presidente. “No hay ninguna otra remuneración o gastos representación por parte del Partido Popular”, aseguró.

Visiblemente incómodo por el interés que suscitan sus ingresos opacos, Feijóo intentó quitarle importancia diciendo que cobrar dos sueldos —uno del partido y otro público, en su caso como senador— es lo habitual en los partidos, cuando sólo es norma en el PP.

“Yo como presidente de Galicia tenía menos sueldo que ahora. Por tanto, sé perfectamente lo que es ser presidente del Gobierno y cobrar menos que en la oposición. Lo sé perfectamente”, remarcó antes de insinuar que el sobresueldo que recibe tiene que ver con los gastos de la vivienda que ocupa en alquiler el barrio de El Viso, uno de los más caros de Madrid, a pesar de que tiene una vivienda en propiedad en la capital desde el año 2001. “No es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a esos gastos que vivir en el Palacio de la Moncloa”, alegó. “Son cosas bastante distintas”.

La paradoja es que, aunque fuese así, y como reveló infoLibre en febrero, el Senado paga cada mes más de 2.000 euros a Feijóo libres de impuestos en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. Dinero al que, por otra parte, no tiene derecho porque hace más de un año que se empadronó en la capital.

Contra Sánchez

En sus respuestas, Feijóo llegó incluso a tratar de sembrar dudas sobre los ingresos de Pedro Sánchez citando una información de OkDiario que le echaba en cara cobrar, además de su sueldo como presidente, la indemnización que perciben todos los diputados que ocupan cargos en el ejecutivo y renuncian a su salario en el Congreso. Algo habitual en todos los gobiernos independientemente de su color político y que hasta la web que dirige Eduardo Inda acabó retirando de sus contenidos.

En cualquier caso, Feijóo dejó claro que no tiene la menor intención de dar detalles sobre sus gastos de representación ni precisar si el partido le está pagando el alquiler de su vivienda en Madrid. “Es sorprendente en todo caso que estas preguntas se le formulen a un senador que sigue siendo senador, que está en la Diputación Permanente [de la Cámara Alta] y que tiene que cumplir sus obligaciones una vez que finalice el periodo de sesiones, cosa que no ha finalizado”, advirtió.

De momento, Feijóo mantiene su negativa a cumplir el reglamento del Senado, que le obliga a declarar sus ingresos, públicos o privados, al principio y al final de su mandato, pero también “al producirse modificación de sus circunstancias”, como es el caso, porque en la declaración que presentó en mayo de 2022 no figura el dinero que recibe del PP desde hace más de un año.

El presidente del Senado, Ander Gil, evita por ahora opinar sobre los datos que el PP ha filtrado y que no constan en ningún documento. “No debo entrar a valorar filtraciones. Mi obligación es hacer cumplir la ley y el reglamento del Senado”, señaló en declaraciones a la Cadena Ser. Feijóo lo tendría “que haber hecho desde hace tiempo y no lo ha hecho”. “Es una estrategia bastante torpe ocultar algo que debiera ser público y que es una obligación de todos los parlamentarios y cargos públicos”, remarcó.

Gil explicó que el líder del PP tiene que aclarar qué son esos “gastos de representación” de 52.346 euros al año. “No sabemos si es el único concepto por el que percibe ingresos por parte del Partido Popular. Han hablado de gastos de representación, pero no sabemos a esta hora si además de eso, y como ha ocurrido en anteriores ocasiones con otros presidentes del PP, cobra un sueldo por su labor como presidente”.

¿Y qué pasa si Feijóo no actualiza su declaración en el plazo previsto, que vence el próximo martes? En ese caso, aseguró el presidente del Senado, se va a constatar “tristemente” que “el líder del principal partido de la oposición desprecia una institución” a las puertas de unas elecciones generales. “Yo confío que no sea así y que finalmente rinda cuentas y actualice su declaración de bienes”. En caso contrario, tomará “las medidas oportunas y comunicaré a la sociedad española la información con la que cuenta o la que no cuenta el Senado”, advirtió.

Las cifra filtrada no explica a qué corresponden esos “gastos de representación” tan abultados (cuatro veces el SMI) en alguien cuya actividad corre íntegramente por cuenta del partido, incluidos comidas, desplazamientos y hospedaje. El PP tampoco ha aclarado cuánto cobran los demás dirigentes del partido, los que tienen cargos públicos y los que no, ni si tiene intención de empezar a cumplir la Ley de Transparencia, que obliga a todos las formaciones políticas a publicar esta información en sus páginas web.

En el PSOE, desde luego, no se dan por satisfechos. Su portavoz parlamentario, Patxi López, puso en duda que se puedan considerar “gastos de representación” los que se abonan a “alguien que no va a pagar la comida ni se paga los viajes. No sé lo que es”, declaró en una entrevista en La 1 (RTVE), pero le parece “un sobresueldo. Como por cierto ya dijo un tribunal sobre la misma cuestión cuando Aznar denunció eso que se han llamado los sobresueldos. Y dijo que esto no eran para nada gastos de representación, que eran sobresueldos, por cierto sin declarar”.

Sobresueldo y SMI

A López le parece particularmente sangrante que alguien que cobra del partido y del Senado una cifra de más de 125.000 euros al año se haya “manifestado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional”, que haya “votado en contra de la subida de las pensiones” y que esté en contra de que se suban los salarios. Hacen falta más explicaciones, zanjó.

Los ministros de Hacienda e Interior, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska, coincidieron con López. La primera exigió a Feijóo que haga público ante el Senado “el sobresueldo que cobra de la caja del PP", así como la casa en la que vive. “Oculto es el sobresueldo que cobra el señor Feijóo de la caja del PP sin cumplir con la legislación que obliga a que lo declare ante el Senado y que, por la información conocida, filtrada por el propio PP, estaríamos hablando de que supera en un 40% el sueldo del presidente del Gobierno”. “Y no dice qué pasa con la casa”, subrayó en declaraciones a La Sexta.

“Pocos españoles pueden decir que tienen un sobresueldo de 4.000 euros al mes”, señaló a su vez Marlaska cuando fue preguntado por este asunto. Ningún responsable político puede ser “renuente” a “algo tan imprescindible como es dar a conocer cuál es la situación económica y los ingresos que uno percibe en su conjunto”. “Es el principio de la necesaria transparencia y publicidad”, y no se entiende por qué a Feijóo le cuesta tanto “dar a conocer” lo que ingresa cada mes. “Yo creo que no nos ha dado a conocer algún que otro dato”, como “quién paga la vivienda, dónde vive, cómo vive, cuestiones así...".

En defensa de Feijóo salió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que durante casi 20 años fue su escudero en Galicia. A Rueda le parece “legítimo” que Feijóo se embolse 4.362 euros al mes en concepto de “gastos de representación” que nadie sabe a qué obedecen.