El PP oculta el sueldo de partido de Feijóo y si le paga la vivienda que ocupa en Madrid

El PP ha rechazado una petición de infoLibre para dar a conocer si está pagando un sueldo y de qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las riendas del Partido Popular. Génova tampoco ha querido aclarar si el partido se ha hecho cargo, en todo o en parte, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con alquileres más caros de España.

Feijóo estará obligado a revelar si cobra de su partido cuando renueve su declaración de rentas el año que viene en el Senado y haga constar allí lo que cobró como presidente de la Xunta hasta que fue relevado en el cargo y lo que ingresa como máximo responsable del PP desde el mes de abril.

También tiene obligación de reflejar en esa declaración los 1.500 euros que reclamó el pasado 14 de mayo al Parlamento de Galicia por los diez días que pasó como diputado en la Cámara gallega mientras esperaba ser nombrado senador por representación autonómica. Diez días durante los cuales no pisó la institución.

Su declaración actual hace referencia, tal y como está previsto, al dinero que Feijóo ganó el año pasado como presidente de la Xunta (85.601,86 euros), a lo que hay que sumar rendimientos de capital mobiliario (705,29 euros), rendimientos de bienes inmuebles (5.119,24 euros) y sus ganancias patrimoniales (183.861,65 euros). Estos conceptos suelen estar relacionados con dividendos de acciones, alquileres percibidos y venta de propiedades. En total, el líder del PP ingresó en 2021 algo más de un cuarto de millón, exactamente 275.288,04 euros, la mayor parte procedente de la venta de un chalé en la localidad pontevedresa de Moaña, su localidad habitual de vacaciones.

Como senador gana oficialmente en la actualidad 3.050,66 euros al mes (42.709,24 euros al año), una suma que no está obligado a hacer constar en la declaración presentada ante la Cámara Alta. Lo que no se sabe, y el PP no quiere hacer público, es cuánto cobra Feijóo del partido y si recibe alguna otra retribución en especie, como la vivienda a la que se ha mudado en la Comunidad de Madrid.

Fuentes oficiales del PP consultadas por infoLibre declinaron revelar si Feijóo cobra del partido y si la organización le paga su vivienda en la capital. El líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”, precisaron.

Con su paso de presidente de la Xunta a Senado, Feijóo verá reducido su salario público aproximadamente a la mitad por primera vez en más de una década.

El Confidencial, que cita fuentes financieras, asegura que Feijóo no quiso ocupar el ático que el PP tiene en propiedad cerca de Nuevos Ministerios y se ha mudado a una vivienda en alquiler en El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín.

El barrio más rico

Se trata de una zona de casas unifamiliares en la que viven grandes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Ana Patricia Botín (Banco Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Borja Prado (Endesa y Mediaset). Es, con diferencia, la zona con mayor renta per cápita de la capital y una de las más pudientes de toda España, según los Indicadores Urbanos que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Feijóo lleva cobrando sueldos públicos incompatibles con ingresos privados desde que ganó por primera vez las elecciones autonómicas en Galicia en 2009. No estaba en esta situación, la que asumió al convertirse en presidente del PP y que le permite recibir dinero del partido, desde hace trece años.

Pablo Casado, presidente del PP hasta que la revuelta de los barones forzó su destitución en un congreso extraordinario precisamente para situar en su lugar a Feijóo, cobraba oficialmente del partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al comienzo de la legislatura. En ella consta que en 2020, el ejercicio objeto de la declaración, también ganó 476 euros por rendimientos de acciones cotizadas y 1.700 más por “cursos, ponencias y seminarios”. A esa suma hay que añadir su sueldo como diputado (3.050,62 euros al mes; 42.708,68 al año).

Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. Su nombre aparece en reiteradas ocasiones en los llamados papeles de Bárcenas, según los cuales en 12 años habría recibido 357.827,88 euros adicionales.

A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011.

José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por salario en especie para pagar su vivienda en Madrid. Aznar llegó a demandar al diario El País porque el diario le señaló como el inspirador del los sobresueldos en la cúpula del PP. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la demanda y condenó en costas al expresidente.