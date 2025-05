Feijóo convoca una protesta contra Sánchez y anima a Junts y PNV a una moción de censura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la convocatoria de una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo 8 de junio en Madrid y ha pedido a sus socios de Gobierno apoyo para una moción de censura.

En una comparecencia convocada de urgencia en la sede del PP, Feijóo ha afirmado que si los socios del Gobierno fueran "consecuentes", apoyarían una moción de censura "para combatir la corrupción", como hicieron hace siete años con el expresidente Mariano Rajoy.

La moción de censura "para sacar la corrupción de la Moncloa", ha precisado, no depende de su voluntad, que la tiene toda, sino que "depende de quienes le han dado soporte parlamentario" al presidente. Por ello se ha dirigido a los socios del Gobierno para decirles que, si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a su disposición y, si no quieren, "no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les harán cómplices de esta degradación".

"La decadencia de este Gobierno y la convivencia de sus socios les retratan solamente a ellos", ha afirmado en una comparecencia, sin preguntas, que ha durado unos diez minutos y ha tenido lugar en la sede de la formación de la calle Génova.

Pese a no poder llevar a acabo la moción de censura, ha asegurado, el PP seguirá dando "una respuesta amplia, clara, contundente y continuada" a la "decadencia" del Gobierno de Sánchez, una lucha que hará "desde las Cortes, hasta la calle y los tribunales".

En esta coyuntura, el líder popular, que será reelegido presidente del PP en el XXI Congreso de la formación que se celebrará el 4, 5 y 6 de julio en Madrid, ha llamado a los ciudadanos a "tomar la palabra" y salir a las calles para definir "el futuro de la nación", "Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle", ha insistido.

Feijóo ha llamado por tanto a manifestarse a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que "ataca" a jueces y a fiscales, que "persigue" a la Guardia Civil y a periodistas y que "no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos", sino otra "para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas".

El líder popular ha tomado esa decisión, ha explicado, por "el estado de putrefacción" del Gobierno de Sánchez, que está "rodeado de corrupción", con "más de una veintena de altos cargos de su entorno implicados en las distintas tramas". "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego", ha apuntado.

Además de a los españoles, Feijóo también se ha dirigido a Sánchez y le ha dicho que servir a la nación como presidente del Gobierno "es un honor" y "hace tiempo que ya no es digno de ejercerlo". "Dure lo que dure, su mandato está en fase terminal porque no da más de sí", ha declarado.

También se ha dirigido a las instituciones del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los medios de comunicación y ha dicho que hay que disculparse con ellos "por las presiones que están sufriendo". La gravedad de los hechos que se conocen y "aún parece que quedan hechos por conocer", ha dicho, "trasciende a cualquier ideología, coyuntura o manía personal de nadie".

Por su parte, el Gobierno considera que las declaraciones de este jueves de Feijóo contra Sánchez demuestran que vive en una realidad paralela y le ha reprochado que convoque una manifestación de rechazo al jefe del Ejecutivo y no atienda las manifestaciones de Valencia por la gestión de la dana.

Para el Gobierno, esa comparecencia del líder del PP ha sido para repetir las estridencias que considera que viene diciendo desde hace tiempo pese a que haya querido darle solemnidad.

Las fuentes citadas señalan que Feijóo ha descrito una realidad que no existe y ha convocado una manifestación después de que siga sin atender las que se suceden en Valencia pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.