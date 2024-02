Feijóo gana, Ayuso pierde: el líder del PP se sacude las dudas de los barones y toma impulso contra Sánchez

Si alguien esperaba mensajes amables, pronunciados desde la tranquilidad de una victoria incontestable, se equivocaba. Tanto el presidente de la Xunta in pectore, Alfonso Rueda, como el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, salpicaron este lunes sus discursos de celebración del resultado electoral con alusiones despectivas, menciones burlonas y acusaciones más propias de la campaña que acaba de finalizar que de los días posteriores. Hubo menciones para todos, desde el BNG hasta el PSdeG-PSOE, Sumar, Podemos e incluso Vox.

En el PP hay alivio, euforia y una cierta necesidad de exorcizar las dificultades de los últimos días manteniendo viva la dialéctica contra los adversarios. Y eso se nota. “Hemos ganado contra todo y contra todos”, proclamó un Feijóo entusiasmado ante la junta directiva del PP de Galicia reunida en Santiago, a donde acudió para compartir con sus antiguos compañeros el éxito del domingo. “Es muy difícil ganar la primera vez que un candidato se presenta” y hacerlo “con esta tensión en la que vivimos durante la campaña electoral”, remarcó, dando a entender que no siempre vio posible el resultado final. “Me di cuenta en la última semana de que esto era imparable, pero sabía que no era fácil, nunca nos lo ponen fácil”. Ganar cinco mayorías absolutas consecutivas, subrayó, “no se da en ninguna región de Europa”, se jactó.

En su análisis de lo ocurrido, Feijóo anticipó el contexto nacional en el que quiere situar la victoria en las elecciones gallegas. Frente a quienes solo pretendían que “el PP perdiera la mayoría absoluta”, “ganamos como siempre, pero ganamos como nunca. Esta vez”, aseguró, “Galicia ha dado un mensaje imprescindible al resto de España”: que no quiere “fracturas”, “inestabilidad” ni “aventuras”.

“Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez, que se abrazó al nacionalismo gallego. Hemos ganado a todas las mentiras, a todas las manipulaciones, a todas las insidias, a todo el barro colocado durante la campaña”, añadió en referencia a las informaciones que el propio PP difundió sobre el cambio de posición de Feijóo sobre Cataluña.

“Plebiscito de liderazgos”

“Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgos. Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del Gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa”, se regodeó.

Y sacó una conclusión que es un mensaje directo a Vox y una renovación de su fe en la estrategia con la que llegó a la dirección del partido: “Los españoles ya saben que si concentran el voto en el PP, frenamos el independentismo y arrinconamos al sanchismo. Esta es la receta: concentre usted el voto en el PP y frenaremos el independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo”. “Este es el mensaje de Galicia para todo el mundo”. Galicia, insistió, le ha enseñado a España que “somos capaces de derrotar al sanchismo y a todas sus terminales, que os puedo asegurar son muchas más de las que os imagináis”.

En esa línea, la vicesecretaria de Organización del partido, Carmen Fúñez, pidió formalmente al PSOE que retire la ley de amnistía y aconsejó a Vox hacer una “reflexión” y “abrir un debate interno” después de hacer “pinza” con los socialistas en la campaña gallega.

Ataques “por la izquierda y la derecha”

“Hemos sido atacados por la izquierda y por la derecha”, destacó Feijóo. “Y solo hay un vencedor: ni el BNG, ni la UPG, ni Podemos, ni Sumar, ni restar, ni el Partido Socialista, ni Vox han ganado las elecciones. Las elecciones las ha ganado el Partido Popular”, proclamó entre aplausos de la plana mayor del PP gallego.

De lo cerca que estuvo el desastre da idea la intensidad de la celebración que comenzó el domingo por la noche y prosiguió este lunes, así como la dureza de las expresiones utilizadas por Feijóo y también por Rueda contra los perdedores. El líder del PP era muy consciente de lo que se jugaba: “Yo sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular de Galicia no consiguiera la mayoría absoluta. Lo sabía desde el primer instante, antes de ser convocadas las elecciones, lo sabía perfectamente”.

Pero le salió bien. Ha conseguido sobrevivir a sus propios errores, en particular la difusión de su disposición a una salida pactada en Cataluña, a la implicación en la campaña de Pedro Sánchez y su Gobierno, a la potencia emergente del BNG y al enésimo intento de Vox de minar la hegemonía del PP en Galicia.

Perder Galicia suponía reabrir el debate sucesorio y, sobre todo, dar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la oportunidad de mover ficha. Ahora en Génova dan por cerrado ese escenario. La lideresa lo confirmó en una intervención pública en la que calificó a Feijóo como “la esperanza de España”.

Contra la amnistía

El discurso oficial seguirá centrado en la oposición frontal a la amnistía para intentar torpedear la legislatura, aunque ya todo el mundo sepa que Feijóo tiene un plan B si lo necesita y que pasa por ofrecer indultos condicionados en el marco de un plan de reconciliación para Cataluña. Sobre todo si en algún momento se enfrenta a una situación en la que pueda echar mano del PNV, o incluso de Junts, sin depender de Vox.

Feijóo, en todo caso, tendrá que hilar fino en las próximas semanas para no soliviantar a Ayuso y a los más extremistas del partido, porque la próxima cita es en Euskadi y quiere que el PP vasco se mire en el gallego. Un “partido que habla dos lenguas, que siente la cultura gallega porque somos producto del pueblo, que nació en las aldeas, que tiene militantes, representantes, simpatizantes y votantes en todos los lugares”, destacó.

Galicia revalida el Gobierno del PP y salva a Feijóo Ver más

El punto de partida favorece los intereses de Feijóo, porque el listón nunca fue tan bajo: en la actualidad el PP solo tiene cuatro diputados (en 2020 consiguió seis en coalición con Ciudadanos). Pero el reto es complicado porque el líder de la derecha española ha hecho de la confrontación con el PNV una de sus señas de identidad en lo que va de legislatura y todos sus adversarios defienden la salida de una amnistía para Cataluña.

Superado el trance de las elecciones gallegas, el argumentario de Génova se centrará en construir el relato del “castigo” a Pedro Sánchez aprovechando el retroceso electoral del PSdeG-PSOE en autonómicas, que comenzó en 2012, continúa en la actualidad. El objetivo es tomar impulso contra la amnistía y dar más visibilidad a las denuncias de violación del Estado de derecho que el PP está trasladando a la Unión Europea mientras preparan las elecciones al Parlamento de Estrasburgo, que tendrán lugar en junio y en las que el PP aspira a dar un golpe definitivo a los socialistas.

En esas elecciones, Feijóo y los suyos aspiran a conseguir un resultado contundente y lo suficientemente abultado como para desestabilizar definitivamente la mayoría que apoya a Sánchez en el Congreso.