Feijóo desmonta 6 meses de agitación contra Sánchez al admitir que estudió la amnistía e indultar a Puigdemont

El PP desbarató este fin de semana, a siete días de unas elecciones clave para la supervivencia de Alberto Núñez Feijóo en el liderazgo de la derecha, seis meses de estrategia de oposición frontal a la decisión del Pedro Sánchez de abrir una vía de reconciliación en Cataluña aprobando una ley de amnistía.

Lo hizo el propio Feijóo admitiendo, un mitin en Galicia, que consideró durante 24 horas la posibilidad de aceptar la amnistía que Junts y Esquerra llevan años reclamando para poner fin a la persecución judicial de las personas que de un modo u otro tuvieron que ver con el procés y de la que depende la normalización política en Cataluña. Una demanda que el independentismo ponía como condición para votar favorablemente una investidura en el Congreso.

La admisión del líder del PP llegó dos días después de que Carles Puigdemont, en una carta dirigida el jueves a todos los eurodiputados, amenazase con hacer públicos los detalles de los contactos que el PP mantuvo con Junts de cara a una eventual investidura de Feijóo. “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado”, señaló en referencia a las maniobras que están intentando torpedear la amnistía en el ámbito político y judicial. “Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá”, advirtió.

Lo cierto es que Feijóo acaba de cambiar radicalmente de discurso sobre Cataluña. De negarse a ninguna solución que no pase por el estricto cumplimiento de la ley, incluyendo el procesamiento y, en su caso, condena de todos las personas relacionadas con el procés, el máximo responsable del PP ha pasado a mostrarse a favor de un hipotético “plan de reconciliación”. De rechazar tajantemente su necesidad, ha pasado a defender una solución política, siempre que se cumplan algunas condiciones, como que Puigdemont y los suyos muestreen arrepentimiento y se sometan a la acción de la justicia y que la solución se vehiculice a través de un indulto.

Indultos condicionados

Fuentes del PP al más alto nivel citadas por el diario El País sostienen que Feijóo estaría dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”.

Fuentes del PP citadas por el mismo diario reconocen también “dificultades” para que los jueces puedan probar que Puigdemont cometió un delito de terrorismo, a pesar de que su discurso público es vincular al procés con la violencia siguiendo la estela del juez García-Castellón. El 28 de enero, Feijóo sostuvo que en Cataluña se produjeron “actos terroristas”, y en una entrevista en Antena 3 el día 31 sentenció: “El terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror”. En privado, sin embargo, la dirección popular cree que no será fácil probarlo.

“Nosotros estamos a favor de la reconciliación y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de derecho y con la convivencia del país”, aseguró Feijóo en un mitin electoral en Sarria (Lugo). “La reconciliación es necesaria”, insistió, pero debe hacerse con condiciones: que quien ha cometido un delito diga “que lo volverá a cometer”. Esta es “la condición mínima para la reconciliación, para la amnistía, para los indultos o para cualquier cuestión”, añadió admitiendo por primera vez que la amnistía sería aceptable bajo determinadas condiciones.

“A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes en España. A los que piden indultos, les pido que verbalicen el arrepentimiento, y a los que se fugaron, les pido que regresen y que se sometan a disposición de los tribunales españoles”. “Si se cumple todo esto, entonces hablemos de reconciliación y de seguir adelante”, insistió.

A la vista del revuelo que el giro de timón ha provocado, cuyas consecuencias a una semana de las elecciones en Galicia nadie se atreve as pronosticar, el PP intentó en la madrugada de este domingo rebajar el alcance de las palabras de su líder.

Fuentes de Génova subrayaron que el PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento. Todo lo contrario, sostienen, de lo que hizo el Gobierno con los condenados por el procés. “Ni amnistía (porque es inconstitucional) ni indultos (porque son injustos y arbitrarios)” ara quienes “dicen que lo volverían a hacer”, añadieron las mismas fuentes dejando abierta la puerta de nuevo, a medidas de gracia para quienes renuncien expresamente a la unilateralidad.

“Estafa al electorado”

Las reacciones no se han hecho esperar. Santiago Abascal, el líder de Vox, con que el PP comparte responsabilidades de gobierno en varias comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, calificó el cambio de opinión de Feijóo de “estafa al electorado”. “Si no existiera Pedro Sánchez, el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España. Se queda en segunda posición, pero cerca del primer puesto. Es un grave insulto a los españoles”, proclamó a través de las redes sociales, anticipando el malestar que la actitud de Feijóo ha causado en las filas de la derecha dura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una entrevista publicada por La Voz de Galicia, se mostró convencido de que el líder del PP habría aprobado una amnistía “si no dependiera de Vox”. Y eso que, cuando respondió a las preguntas de este diario, todavía no se conocía el cambio de posición de Feijóo.

Varios ministros socialistas han respondido al líder de la oposición preguntándose si el PP pedirá perdón por “las barbaridades” que les han dicho, tras conocerse que el partido estaría abierto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

“Sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón. Lo que no sabíamos era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto”, aseguró el ministro de Transporte, Óscar Puente, en un mensaje en sus redes sociales. “Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos. Sabíamos que no iba a ser fácil”, remachó.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, le ha preguntado al PP en un mensaje en la red social X si pedirán perdón por las “barbaridades” que han dicho acerca de la amnistía, y ha acusado al partido y a Feijóo de “interpretar” una “oposición apocalíptica”.

“La noche de los Goya el PP y Feijóo nos cuentan que su oposición apocalíptica a la amnistía es solo una interpretación, que saben que no hubo terrorismo y quieren la reconciliación y los indultos ¿Pedirán perdón por las barbaridades que nos han dicho?”, escribió Bolaños.

”La verdad sale a la luz”

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado sobre la actitud del PP con la amnistía, asegurando que la verdad sale a la luz y el partido acabará manifestándose contra sí mismo si sigue así.

Según Alegría, “el PP sólo sabe moverse en el fango y la mentira y, después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz. Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont. A este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo”.

En la misma línea ha comentado esta noticia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha acusado al PP de que su “desfachatez no tiene límite” y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia.

“La desfachatez del PP de Feijóo no tiene límites. Dijo que no es presidente porque no quiso y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos. Frente a sus mentiras, el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia en Cataluña y en toda España”, señaló Montero.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que “el Gobierno lleva años trabajando por recuperar el entendimiento, la convivencia y la normalidad que nunca debió perderse”. “Tras tanta crispación y falsedades, ahora Feijóo y PP reconocen que todo era impostura y que el Gobierno está haciendo lo que debe”, escribió en su cuenta de X.