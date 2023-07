"Un figurín neocomunista confeccionado con retales de Dior": 10 insultos machistas y tránsfobos de la derecha

Las mujeres que participan de forma activa en política son, a menudo, juzgadas bajo el prisma del patriarcado: su físico, su forma de vestir o su sexualidad se convierten en motivo de crítica para el rival que, en lugar de confrontar ideas o políticas, se sirve de estereotipos para atacar. La candidata de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es la única mujer de las cuatro grandes formaciones que se presentan a las elecciones del 23J y ha sufrido el machismo en primera persona.

La derecha la ha situado en la diana de sus ataques en estos últimos días de campaña después de que Díaz destacara en el debate del pasado miércoles frente al candidato socialista, Pedro Sánchez, y al de Vox, Santiago Abascal. Es más, el ultraderechista recurrió a la táctica de pedirle que se calmara y no se pusiera nerviosa durante su duelo televisivo en RTVE, activando el estereotipo de la mujer histérica. Además, el líder de Vox recurrió a los bulos para arremeter contra el colectivo trans, cuyas mujeres sufren una doble discriminación.

En esta campaña Díaz también ha visto cómo sus rivales se han dirigido a ella por su nombre de pila de manera recurrente —también le sucedió a la ministra de Universidades, Diana Morant, durante un debate con los candidatos del PP y Vox— lo que no sucede con los hombres. La forma de desacreditar a las mujeres se manifiesta no sólo en insultos directos, sino que también se encuentra arraigada en los juicios de valor, el paternalismo, la sobreprotección, aspectos que poco tienen que ver con las ideas políticas de sus protagonistas.

Feijóo a Yolanda Díaz: "De maquillaje sabe mucho"

Este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó los datos de empleo del Gobierno y no se le ocurrió mejor manera de hacerlo que con un comentario machista contra Díaz. “Yolanda dice que la verdad no es el fijo discontinuo que está en su casa buscando un empleo aunque figure como empleado, sino que la verdad son los datos maquillados de empleo. Viendo a la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho más que nunca", lanzó durante un mitin celebrado en Madrid.

Feijóo sobre el divorcio “duro” del candidato de Vox, Carlos Flores

Un año de prisión por violencia psíquica habitual contra su exmujer. Fue la condena impuesta, en el año 2002, al candidato de Vox el pasado 28M, Carlos Flores Juberías, actual número uno por València. La violencia machista ejercida por el candidato ultra y acreditada por los tribunales ha sido ahora legitimada por Feijóo a través de una simple frase: "Fue un divorcio duro". Flores fue condenado tras probarse esta violencia y una veintena de faltas por coacciones, injurias y vejaciones. "Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo" fue una de las expresiones recogidas por los jueces.

Abascal a Yolanda Díaz en el debate: “No se ponga agresiva y nerviosa, cálmese”

El pasado miércoles Santiago Abascal trató de aplacar a Díaz pidiendo que no se pusiera “agresiva” ni “nerviosa” y que se calmara, contribuyendo al estereotipo de la mujer histérica. Aunque hoy en día la histeria ha desaparecido de los manuales diagnósticos que sí la calificaban como una “enfermedad” de mujeres, se sigue manteniendo el prejuicio de que ellas son más débiles, sensibles y se quejan a la mínima. Esa “agresividad” denunciada por Abascal se percibe positiva para ellos, pero no para ellas.

Abascal: “La 'ley trans' corrompe a los niños porque los condena a la mutilación y al tratamiento farmacológico”

En el manual de campaña de Vox, los bulos contra la ley trans están a la orden del día: la ley trans pone en peligro la legislación en materia de igualdad, los menores están desprotegidos, corrompidos y condenados “a la mutilación” y es una amenaza sobre el deporte femenino a nivel profesional. Son solo algunas de las mentiras que Abascal lanzó en el debate y que confirman que la estrategia va más allá: buscan revertir los avances logrados esta legislatura para que las personas trans sean catalogadas como enfermas por tener un “trastorno de la identidad de género”.

Rajoy, sobre las personas trans: “Son temas que a nadie le importan"

"Temas que a nadie le importan, por los que nadie pregunta: la ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es; los transexuales, eso no le importa, hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente". Así despachó el expresidente Mariano Rajoy su opinión sobre el colectivo trans durante un mitin en Melilla. Una estrategia en la que el PP busca competir con Vox, ya que los de Feijóo han prometido derogar la actual ley.

Faes (Aznar) califica a Yolanda Díaz de "figurín neocomunista confeccionado a toda prisa con retales de Dior"

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por expresidente del Gobierno José María Aznar, ha publicado este viernes un editorial con motivo del último día de la campaña en el que ha definido a Díaz, como "un figurín neocomunista confeccionado a toda prisa con retales de Dior y mediocre literatura de autoayuda". No es la primera vez que la estética de la candidata de Sumar entra en campaña, pero refleja el nivel de crítica del think thank liberal-conservador, que aspira a ser un referente del pensamiento de la derecha.

Alfonso Guerra llama a Yolanda Díaz "Mélenchon vestido por Christian Dior"

Un mes antes del editorial de FAES el exvicepresidente del Gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, ya cargó contra la vicepresidenta utilizando el mismo argumento. Se refirió a Díaz como “Mélenchon vestido por Christian Dior”, en alusión al líder de la Francia Insumisa, que “nos reservaba el descubrimiento de un trotskista en la ONU”. De nuevo, una crítica a la forma de vestir de la candidata de Sumar —ella misma ha revelado que le gusta mucho la moda—, recurrente durante la legislatura y ahora especialmente en campaña.

Ayuso ironiza sobre el fondo de armario de Díaz: “Va la pobre todo el día con lo mismo puesto"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, al margen del foco mediático durante la campaña, ha reaparecido este viernes en el programa de Federico Jiménez Losantos, donde se ha mofado del vídeo en el que Yolanda Díaz aparecía planchando y en el que confesaba que lo hace para relajarse. Ayuso ha puesto en duda que eso sea cierto: “En una casa de 443 metros cuadrados te digo que no sabe ni donde tiene la plancha" y ha ironizado con el fondo de armario de la vicepresidenta: “Como no tiene armario va la pobre todo el día con lo mismo puesto".

González Pons y Flores se mofan de Morant: "Señora ministra" y "su Excelencia"

Durante la celebración de varios debates entre los candidatos valencianos al 23J, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, comprobó como el vicesecretario de acción institucional del PP Esteban González Pons y el citado Carlos Flores se mofaban de ella por exigir un tratamiento de respeto similar al que ella le daba, ya que mientras la ministra se dirigía al del PP como "señor Pons", este la llamaba por su nombre de pila. El vídeo, recopilado por infoLibre, muestra como González Pons y Flores acaban refiriéndose a ella bajo el apelativo de "señora ministra" y "su excelencia" pese a que Morant únicamente pedía que se dirigieran a ella por su apellido.

María Ruiz (Vox) llama “enferma crónica” a Elizabet Duval (Sumar)

La diputada de Vox y número dos por Madrid el 23J, María Ruiz Solás, calificó a la portavoz de Sumar de feminismo y derechos LGTBI, Elizabeth Duval, como “enferma crónica” por el tratamiento hormonal que recibe al ser una mujer trans. Durante un debate celebrado la pasada semana sobre políticas de igualdad, la dirigente ultra aseguró que las personas que han tomado la decisión de hormonarse, de operarse y deben seguir tomando medicación son enfermas crónicas. Duval, entonces, le preguntó si eso la incluía a ella, a lo que Ruiz contestó: “Usted sabrá, pero si tiene que medicarse constantemente, probablemente sí".