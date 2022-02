La Fiscalía denuncia al PP ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal en las primarias que ganó Mañueco en 2017

La Fiscalía denuncia al PP de Salamanca ante el Tribunal de Cuentas por ocultar las donaciones que recibió para pagar cuotas de afiliados durante las primerias de 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Según publica este sábado elDiario.es, el Ministerio Público apunta que la formación podría hacer infringido la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos.

El escrito de la Fiscalía fue remitido el pasado 31 de enero y pide al Tribunal de Cuentas que investigue si este dinero entregado por diferentes cargos del PP de Salamanca para pagar las cuotas fueron donaciones que incumplieron la ley de financiación de partidos. El objetivo de este dinero, según el texto al que ha tenido acceso elDiario.es, era saldar deudas para que los afiliados pudiese votar en el proceso de primarios ya que, si debían cuotas no podían votar. De este modo, se amortizaron, supuestamente, más de 60.000 euros.

El PP no ha podido demostrar el origen de más de 24.000 euros. La Fiscalía asegura ahora, según elDiario.es, que esas donaciones se ocultaron al Tribunal de Cuentas. "No consta en las actuaciones que las cantidades donadas se consideran como tales por el Partido Popular, ni se ingresaran en la cuenta de donaciones, ni se diera cuenta de ellas al Tribunal de Cuentas, ni se comunicara al mismo que parte de la cantidad de 61.937,65 euros que se reconoce como deuda amortizada de las cuotas de afiliados en el informe anual remitido a dicho Tribunal, fue realizada, directa o indirectamente, mediante donaciones de terceras personas y no de manera nominativa por los afiliados", explica en su escrito el Ministerio Público.

El pasado mes de noviembre el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca citó a declarar como investigados por presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político en el proceso del pago de cuotas por las primarias del PP de Castilla y León en 2017 al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a su gerente en Salamanca, Isabel Sánchez.