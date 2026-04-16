La Fiscalía pide al juzgado que reactive la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles

La Fiscalía ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que de un impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta".

Según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.