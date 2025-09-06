El Gobierno busca recuperar el tono con nuevas medidas sociales y se prepara para "la oposición más sucia" de Feijóo

“Éramos pocos los positivos en junio. La situación era muy dura, pero creíamos que se podía gobernar hasta 2027. Y que los ciudadanos volverán a respaldar este proyecto. Ahora ese ánimo ha ganado”. Esta sensación sale del corazón del Palacio de La Moncloa, donde las vibraciones han cambiado en este arranque de curso político frente al vértigo que supuso el terremoto del caso Cerdán.

Los ánimos han virado, según varias fuentes del Gobierno, del PSOE y de Sumar consultadas por infoLibre. La situación es muy compleja, pero los miembros del Ejecutivo de coalición han vuelto de los días de descanso con la idea de plantar batalla y de que no es inevitable que en el próximo ciclo electoral se impongan las derechas.

Cargos del Gobierno y de las direcciones de los partidos que forman el Ejecutivo señalan que, pese a la imagen de odio y de caos que proyectan el PP y Vox sobre Pedro Sánchez, se les han acercado militantes y ciudadanos durante las vacaciones para mostrarles su apoyo. “La gente venía y me soltaba: 'Dile a Pedro que aguante'”, confiesa un barón socialista.

El "error" de Feijóo

El nuevo curso político se ha iniciado por todo lo alto al recrudecerse el choque entre el Gobierno y una parte de la judicatura, y con Génova 13 elevando el tono y ordenando a sus barones rechazar la quita de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros y pilotada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero también en el Gobierno creen que Alberto Núñez Feijóo ha cometido un grave error plantando al rey en el acto del inicio del año judicial.

La tónica de las encuestas es que el PP no ha logrado aumentar significativamente su voto y el mayor crecimiento se está produciendo en el partido de Santiago Abascal. Por eso, el análisis que hacen en el PSOE y en La Moncloa es que Núñez Feijóo va a competir por el lado más duro. Fuentes del núcleo duro de Sánchez creen que el líder del PP va a hacer “una oposición más sucia que nunca”.

“Hay un componente ahí de desesperación, de no saber qué hacer para levantar un liderazgo que ya es fallido. Tiene que ser muy complicado para los presidentes y presidentas de las comunidades del PP ver cómo Feijóo solo se apoya en ellos para atacar al Gobierno, aunque sea a costa de ir contra sus propios ciudadanos como con la quita de la deuda. Es surrealista esa forma de actuar, y algún presidente se cansará pronto”, analizan en la dirección socialista.

Las señales que emiten en Moncloa y en Ferraz es que van a intentar sacar los presupuestos, pero que, como dijo el presidente en la entrevista el pasado lunes con Pepa Bueno en TVE, el objetivo es agotar la legislatura, con cuentas o sin ellas. “Tenemos dos años por delante para legislar”, señalan los socialistas.

Y reconocen en La Moncloa y en Ferraz que uno de los grandes retos es que los ciudadanos perciban todas las mejoras aprobadas por el Ejecutivo: “Con dos años por delante, vamos a hacerle la vida más fácil a la mayoría, aunque una minoría no quiera. Tenemos mucho trabajo y no nos van a despistar con insultos y política sucia”.

Pese al shock y la incomodidad que sigue generando el caso Cerdán, fuentes gubernamentales sostienen que el otro objetivo es que los ciudadanos entiendan que la forma de reaccionar ante la corrupción ha sido totalmente diferente a la del Partido Popular. Además, confían los miembros del Gobierno en que se va a ir recuperando otra vez el apoyo del electorado femenino, que fue clave para aguantar en las elecciones del 23 de julio y que se ha alejado por las conversaciones vergonzosas que se han revelado entre José Luis Ábalos y Koldo García.

El Gobierno encara este curso político con el foco puesto en lo social. El próximo miércoles se producirá una votación crucial sobre la reducción de la jornada laboral. “Los que se opongan se tendrán que retratar ante los ciudadanos”, subrayan en el Ministerio de Trabajo, donde se emplearán a fondo hasta el último minuto por lograr los apoyos de Junts. Pero también Yolanda Díaz está poniendo el foco en el Partido Popular.

El Gobierno trabaja en medidas novedosas

El Ejecutivo va a impregnar todo el trimestre de medidas sociales, como la aprobación el martes en el Congreso de la ampliación de los permisos por nacimiento. Y también llegarán medidas legislativas potentes como las relacionadas con el tabaco diseñadas por el Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García.

Pero, además, según señalan fuentes del Palacio de La Moncloa, en el Gobierno están trabajando para diseñar medidas novedosas y potentes de carácter social que todavía no han sido anunciadas y que tendrán impacto en el día a día de los ciudadanos.

Asimismo el Ejecutivo estudia cómo dar continuidad a la presión sobre Israel por el genocidio de Gaza, y fuentes gubernamentales sostienen que el papel de España es valorado positivamente en la calle: “Los ciudadanos ven que su país está en el lado bueno de la historia”. “Hace un año la oposición decía que era de locos reconocer el Estado de Palestina, y ahora nos están siguiendo muchas naciones”, remarcan.

Todas las miradas están de nuevo sobre el presidente en el arranque del curso. En su equipo señalan que ha llegado fuerte y de buen humor tras las vacaciones. No hay pistas sobre si tiene intención de hacer cambios en su Gobierno, aunque él siempre repite que está contento con todos los ministros. De hecho, a pesar de no haber habido una gran remodelación, sí ha ido evolucionando el Ejecutivo con las entradas escalonadas de Carlos Cuerpo, Sara Aagesen y Óscar López.

Sánchez, además, se ha agendado el próximo domingo su primer gran acto de partido: será en Málaga junto a la vicepresidenta primera del Gobierno. En Moncloa y en Ferraz dan la máxima importancia a las próximas elecciones andaluzas, donde ven posible romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno, cada vez más tocado por temas sociales como la sanidad. El curso arranca muy fuerte.