Feijóo convierte a Felipe VI en su excusa para todo: de no plantarlo por "respeto" a hacerlo por "lealtad"

Alberto Núñez Feijóo plantará al jefe del Estado en la apertura del año judicial que se celebrará este viernes en Madrid. El líder del Partido Popular primero alegó un "compromiso previamente adquirido" para justificar su ausencia, en referencia a un acto organizado por el PP de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero después de que se hiciera público que el propio Feijóo ya había comunicado a finales de julio a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial y a la Casa Real que no acudiría al acto, citó otro motivo: la presencia del fiscal general Álvaro García Ortiz en el evento.

"No podemos considerar normal lo que es excepcional, la presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago desde el respeto al poder judicial. Considero que presto mejor servicio levantando mi mano, mostrando mi disconformidad", señaló en una comparecencia ante la prensa.

Una petición que no solo ha sido refrendada por las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, sino también por los vocales conservadores del CGPJ que han enviado una carta a su presidenta, Isabel Perelló, para que traslade a Álvaro García Ortiz que no intervenga en el acto después de haber sido procesado en firme por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que también impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente en el estrado de la sala donde tiene lugar el acto.

Feijóo recalcó su "respeto" al rey, al CGPJ y al Tribunal Supremo pero justificó su decisión por la "profunda lealtad" que tiene hacia estas instituciones: "Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques ni las difamaciones del presidente a determinados jueces que investigan a su familia ni que el fiscal se dirija a los jueces que tienen que decidir si se abre o no juicio oral", añadió, recalcando que "dentro de las funciones constitucionales del jefe de la oposición no está asistir" a este acto: "No es un mandato", zanjó.

No es la primera vez que el líder del PP se ausenta de un acto presidido por el rey, ya ocurrió con el 40º aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a la UE el pasado mes de junio, celebrado en el Palacio Real. Entonces, lo justificó por la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que implicaba al exsecretario general de PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, en aquella ocasión sí hubo representación por parte del PP a través del presidente del Senado, Pedro Rollán, que este viernes se ausentará de la cita, al igual que otras figuras del PP como el alcalde José Luis Martínez Almeida.

De la Conferencia de Presidentes a la apertura del año judicial

Lo que utiliza ahora el líder del PP para plantar al rey, contrasta con el argumento que Génova dio a sus barones —con la mirada puesta, especialmente, en Ayuso— antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el pasado mes de junio en Barcelona. Entonces, la presidenta madrileña amagó con no ir por la utilización de las lenguas cooficiales y finalmente se ausentó brevemente de la reunión cuando los presidentes las utilizaron. Sin embargo, en la dirección del PP no querían escenificar un "plante al rey" por "respeto institucional".

Lo cierto es que el Jefe del Estado siempre ha estado en el centro de un debate político en el que la defensa de la monarquía ha sido monopolizada por los partidos de la derecha, que han situado a Felipe VI como la gran referencia institucional frente a Sánchez. Ahora, es el propio Gobierno el que reprocha a Feijóo que plante al monarca lo que supone, a juicio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, una "desconsideración" no solo a Felipe VI, sino también al Supremo, al Poder Judicial, a la carrera judicial" y al propio fiscal general.

Es más, en el Gobierno están convencidos de que la presencia de Felipe VI actuará como bálsamo ante las críticas que proliferan no solo por parte del PP sino en la derecha judicial y que finalmente el ruido de las últimas semanas no se transformará en ninguna iniciativa concreta porque nadie quiere desairar al rey, aunque precisamente Feijóo ha contribuido a ello a su modo de ver.

Por parte de la Fiscalía General se ha lanzado el mensaje de que que la asistencia de García Ortiz no está en cuestión, porque es su obligación acudir a este acto como marca el propio artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Desde el momento que sigue ostentando el cargo, debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades", señalaban fuentes de la institución. Desde el Gobierno, por su parte, insisten en el apoyo de Sánchez al fiscal general y aseguran que en ningún momento se planteó que no acudiera.

Felipe VI, el ariete de Feijóo contra Sánchez

Feijóo reconoce que no irá a la apertura del año judicial por no avalar la presencia del fiscal general Ver más

El "respeto" que Feijóo asegura que le tiene al monarca no le ha impedido utilizarlo como ariete de sus críticas contra Sánchez por supuestamente abandonarlo durante eventos como la visita a la zonas afectadas por la dana en Valencia, el funeral del Papa Francisco o la visita a las zonas incendiadas en Galicia y León. En los últimos meses también han acusado al socialista de vetar la presencia de Felipe VI en actos de reapertura de la catedral de Notre Dame en París, afirmaciones que tuvo que desmentir la propia Casa Real.

Una de las cuestiones que más explotadas por la derecha fue la visita de los reyes a Paiporta junto al presidente del Gobierno y el líder de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en noviembre del pasado año cuando se produjeron altercados y Sánchez tuvo que ser evacuado después de ser objeto de una agresión. PP y Vox acusaron al líder socialista de huir e iniciaron una campaña para enfrentarlo con el monarca y encumbrar a Felipe VI por su comportamiento. El propio Mazón aseguró que él se había "quedado con el rey" por "obligación política y moral": "No me pensaba mover de su lado", dijo.

Sin embargo, dentro de la derecha más radical hay un caldo de cultivo contra el monarca que comenzó en la investidura de Sánchez de 2023, cuando se extendió una profunda decepción contra Felipe VI por proponer al socialista como candidato tras el fracaso del líder del PP. Es más, en las manifestaciones convocadas durante esos meses contra la amnistía, se podían leer pancartas como "Felipe VI, cómplice del golpe de Estado. A las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles” o "Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos". Desde Vox siempre han mantenido la defensa de la monarquía como uno de sus pilares y han evitado cualquier tipo de reproche en público, pero otras figuras como Alvise Pérez sí han verbalizado claramente ese malestar.