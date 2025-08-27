Bolaños dice que el Congreso puede acoger las jornadas de Vox sobre "ideología de género" pero sin discursos de odio

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves que el Congreso de los Diputados acoja unas jornadas organizadas por Vox bajo el título "Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina" el próximo jueves 4 de septiembre. Un evento que contará con varias mesas de debate y que ha sido aprobada en la Mesa del Congreso con los votos a favor de PSOE y PP y con la oposición de Sumar, tal y como ha adelantado El País.

Según Bolaños, los partidos "tienen derecho a realizar eventos y usar las instalaciones del Congreso" siempre y cuando no contravengan "la Constitución y no promuevan ni propaguen discursos de odio". Además, recordó que es la Mesa quien debe decidir si se deben o no autorizar este tipo de jornadas.

Las jornadas estarán presentadas por la diputada del partido de extrema derecha Rocío de Meer, que ha criticado abiertamente las leyes impulsadas para frenar la violencia machista. Las tres mesas redondas ponen el foco en su rechazo a la Ley Integral de Violencia de Género y llevan por título: "Jurídico-político. ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?", “Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la Ley Integral contra la Violencia de Género en nuestra sociedad?" y "Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?".

Entre los participantes en dichas jornadas están Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni, dos abogados argentinos miembros del Observatorio de Falsas Denuncias (del que Anzoátegui es presidenta) y que han escrito un libro sobre el tema bajo el título Hienas. Abogados de familia vs. Falsas Denuncias.

Además de ellos, también estarán nombres como Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo, Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid) o Samuel Vázquez, policía y portavoz de Vox para Inmigración, Interior y Seguridad.

El Congreso acoge estas jornadas después de que en diciembre del año pasado el Senado autorizara la celebración de una cumbre antiabortista también envuelta en la polémica. Entonces, también la Mesa, compuesta por el PP y el PSOE votó a favor por unanimidad, aunque los socialistas se escudaron después en el desconocimiento del contenido de la cumbre para justificar su decisión.