Feijóo planta al rey y al Poder Judicial para sentarse con la número tres de Ayuso, imputada por corrupción

Alberto Núñez Feijóo se "alegra" de no haber participado en la apertura del año judicial para acudir, en su lugar, a un acto organizado por el Partido Popular de Madrid en la localidad de Arganda del Rey. "Solo puedo decir lo que siento: me alegro de no estar presente allí", ha señalado el líder de la formación conservadora, que insiste en que "el jefe de la oposición" no tiene obligación de acudir al acto y que su presencia allí hubiera sido una "anomalía" que no "puede normalizar" por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Es un inmenso error que el fiscal general se atreva a dar discursos delante del tribunal que le está investigando y que, a lo mejor, le va juzgar. No podemos mirar hacia otro lado", argumentó el conservador, que aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "teme a la justicia por lo que sabe y puede llegar a saber" pero que los jueces "no merecen ser insultados" y que el poder judicial "volverá a ser independiente" si él alcanza La Moncloa.

Sus palabras sobre la independencia judicial y contra la corrupción del fiscal general y del Gobierno contrastan con la imagen que se ha producido antes de que Feijóo subiera al escenario. Durante la intervención del alcalde de Arganda del Rey, el líder del PP se ha sentado junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a un lado y su número tres, Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, al otro.

Millán llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública, y el PP madrileño no solo ha justificado su continuidad, sino que le ha dado más peso pasando por alto que mintió en su currículum, la misma razón que provocó la dimisión de Noelia Núñez. Por su parte, la dirección nacional de Feijóo nombró a Millán como vocal en la comisión organizadora del congreso de julio en Madrid.

Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, la número tres de Ayuso aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.