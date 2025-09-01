El 'caso Cerdán' reinicia la marcha con las mordidas a las que apuntan juez y fiscal aún sin aparecer

El Salón de Plenos del Supremo acogerá el próximo viernes la tradicional apertura del año judicial. Es el pistoletazo de salida del nuevo curso. El inicio de otra temporada en los tribunales que estará marcada, en buena medida, por el llamado caso Cerdán. La anterior, finalizó con el ingreso en prisión provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Y esta estará marcada, con total seguridad, por la búsqueda de unas mordidas millonarias a las que apuntan juez y fiscal. Unas comisiones de las que, por el momento, no hay rastro más allá de los audios sobre los que se apoya buena parte de la causa.

El magistrado Leopoldo Puente envió a prisión al exnúmero tres de los socialistas –cargo al que accedió en sustitución de José Luis Ábalos, también investigado– alegando riesgo de destrucción de pruebas. En aquel auto, el instructor del caso defendía la existencia de un "homogéneo y consistente" conjunto de indicios como para considerar la participación de Cerdán en la supuesta trama de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones "con eficacia ejecutiva". E insinuaba, además, que la misma, así como las mordidas, podían ser aún más elevadas de lo que se pensaba.

Las grabaciones incautadas a Koldo García, exasesor de Ábalos y tercer vértice del triángulo, son uno de los pilares que sostienen las pesquisas. Los audios, que no reconocen ninguno de los tres investigados, muestran, según recoge en su informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a García diciendo que "450 se le dieron en tres sobres" y a Cerdán recriminándole sus palabras: "¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla". Y a través de ellos los investigadores deducen que la recompensa "indiciariamente obtenida o comprometida" para el exministro y su exasesor rondaría, en principio, el millón de euros.

Ahora bien, el magistrado sospecha que puede ser aún mayor. ¿En base a qué? A lo que se ha visto en otras tramas similares. Para Puente, el "botín" mencionado "representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas". Solo si la mordida hubiera sido de un 1% –porcentaje "muy contenido" si se compara con otros casos– el "premio" ascendería a cinco millones. Tesis a la que se suma el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón: "La mordida presuntamente gestionada por Santos Cerdán debió ser muy superior a ese millón".

Un tesoro cuya búsqueda marcará este nuevo curso judicial, que con toda probabilidad arrancará con una nueva petición de excarcelación del ex secretario de Organización socialista –la anterior fue rechazada con el no del Ministerio Público–. Y cuya existencia ha negado una y otra vez Cerdán. "¿Ha recibido dinero o pagos para la obtención de obra pública?", le preguntó su abogado durante su declaración en el Tribunal Supremo. "No", respondió el exdirigente socialista. "¿Ha recibido algún pago de Koldo?", continuó. "Sí, uno de 600 euros por una devolución de una deuda [relacionada con las primarias socialistas]", explicó el investigado.

El informe de la Hacienda navarra

El botín, por el momento, no ha aparecido. El informe tributario que hace un mes remitió al Supremo la Hacienda Foral de Navarra, y que cubre el periodo comprendido entre 2014 y 2024 , no refleja pago directo alguno de Servinabar, empresa a la que los investigadores sitúan en el centro de la trama, a Santos Cerdán. No obstante, constan abonos a su entorno, pero no en un volumen elevado. Su hermana, por ejemplo, cobró 22.200 euros en 2020 de esta empresa. Y su cuñado, 61.000 en cuatro años. La defensa del expolítico dice que ambos casos se deben a los trabajos de ambos en la compañía. La primera, como administrativa. El segundo, como albañil.

En su informe del pasado 5 de junio, que fue el que detonó el caso Cerdán, los investigadores vinculaban al exnúmero tres de los socialistas con esta pequeña constructora. Y no solo eso, le otorgaban además cierta capacidad decisoria sobre la misma. Una tesis que se vio reforzada con la aparición durante un registro en casa del administrador único de la sociedad, Joseba Antxon, de un documento de junio de 2016 firmado tanto por él como por Cerdán en el que el primero de ellos vendía y transmitía al segundo la mitad de las participaciones de la empresa.

El político, sin embargo, siempre ha defendido que esa operación nunca se llegó a culminar. Que tras hablarlo con su mujer, se echó atrás y no adquirió la mitad de una empresa que, sin embargo, no es la única con la que le relaciona la Guardia Civil. Los investigadores también le otorgaban en su informe capacidad decisoria sobre Noran Coop, constituida en junio de 2015 por Antxon y Koldo García. Una cooperativa que, según el informe de la Hacienda navarra, habría recibido de Servinabar entre 2016 y 2024 más de 700.000 euros.

Investigaciones patrimoniales aún en proceso

Pero las investigaciones patrimoniales, que pueden marcar el futuro del caso, aún no han concluido. De hecho, la que se centra en el ex secretario de Organización del PSOE arrancó hace solo dos meses, cuando el instructor, que antes del verano reconocía que aún no se conocía el destino de las supuestas mordidas, ordenó una auditoría económica de Cerdán y su entorno, desde cuentas bancarias hasta facturas, donaciones, posibles cajas de seguridad alquiladas, operaciones con terceras personas o bienes, tanto en España como en el extranjero.

Según El Confidencial, los investigadores trabajan con la hipótesis de que al menos parte del botín puedan econtrarse fuera de nuestras fronteras. Él asegura que no van a encontrar nada. Y que todo lo que tiene ya lo puso sobre la mesa del Congreso de los Diputados. En su última declaración de bienes señalaba que tenía 47.000 euros en sus cuentas bancarias, una casa adquirida en Navarra en 1994 y un coche Volvo XC60 T6.

No son, sin embargo, las únicas pesquisas a nivel patrimonial que aún están en marcha. Algo más desarrolladas parecen estar las que se centran en Ábalos y su entorno. Unas pesquisas que arrancaron el pasado mes de febrero y en las que se ha registrado algún tropiezo de la Unidad Central Operativa. El pasado mes de marzo, en un primer informe preeliminar, los investigadores atribuyeron al exministro una casa en Colombia que valoraron en 2,1 millones de euros, cuando en realidad valía 751 euros –hicieron el cambio en base al dólar, cuando tenían que haberlo hecho en base al peso colombiano–.

En el caso de García, la Guardia Civil ya buceó en su economía. Lo hizo al principio de todo, cuando el caso Cerdán se llamaba caso Koldo y se centraba en los contratos de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Entonces, los investigadores reseñaron un "notable" incremento patrimonial entre 2020 y 2022, con importantes ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias.