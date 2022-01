El Gobierno convoca de urgencia este jueves a la comisión que fijará por fin los precios de los antígenos

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se reunirá este jueves de urgencia para abordar la limitación de precios de los test de antígenos. Según ha podido confirmar infoLibre, la convocatoria de la reunión, que no estaba fijada oficialmente hasta el próximo 3 de febrero, se ultimó en la tarde de este lunes después de que el presidente del Gobierno anunciase a primera hora la decisión de fijar un precio máximo.

La idea es que esa Comisión, integrada por ministerios como Sanidad, Economía o Hacienda, pueda concretar ya este jueves una propuesta de fijación de precios para los test de autodiagnóstico del covid-19, que en las últimas semanas han experimentado problemas tanto de existencias como de subida de precios, coincidiendo con los momentos de mayor contagiosidad de la sexta ola. El Gobierno no descarta incluso que, si tal y como se espera la Comisión da luz verde a la propuesta que se debatirá en la reunión del jueves, la medida pueda ir de manera inminente al Consejo de Ministros vía Real Decreto.

Pedro Sánchez explicó este lunes en una entrevista en la cadena Ser que el problema de las últimas semanas fue que “hubo un aumento exponencial de la demanda, pero no de la oferta. Y este tema ya está resuelto”, puntualizó antes de confirmar que “ahora nos meteremos con el control del precio de los test de antígenos”. Desde el Ministerio de Sanidad, donde hasta hace solo unos días se descartaba por completo la fijación de un tope para este tipo de pruebas, se remiten ahora a la rueda de prensa que Carolina Darias ofrecerá el próximo miércoles y en la que, al parecer, podría ofrecer más detalles. Hasta ahora, desde su ministerio se sostenía que el Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, mediante el que se daba luz verde a la venta de test de antígenos en farmacias, "marcaba que debía ser un precio asequible", aunque no es cierto que en el texto de esa medida se establezca ninguna limitación de precio, como ahora sí sucederá. El anuncio del presidente contradice, de hecho, la postura defendida por el departamento de Darias hasta la fecha, que ha venido sosteniendo en las últimas semanas la imposibilidad de marcar un tope de precio a los test de antígenos “al no tratarse de un medicamento o de un producto de uso obligatorio como las mascarillas”.

"Llega tarde"

La medida ha sido bien recibida por el conjunto de las fuerzas políticas y por representantes del sector sanitario, aunque con una crítica común: que llega tarde. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González Díez, celebra que "por fin" se vaya a regular el precio de los test de antígenos que se venden en las farmacias, aunque lamenta que la medida llegue a destiempo. En declaraciones a Europa Press, González Díez explica incluso que, tras la fuerte demanda de estas pruebas de autodiagnóstico de cara a las fechas navideñas que hizo disparar el precio de los test, a día de hoy estos productos ya se pueden volver a adquirir a costes similares a los niveles de octubre y noviembre, invalidando en cierta forma la medida que ahora se dispone a adoptar el Ejecutivo. "Podían haberlo hecho antes", lamenta el presidente del COFM, que además censura la red de "empresas especuladoras" que han aprovechado el momento de fuerte demanda previo a la Navidad para incrementar los precios de estos productos. El propio Pedro Sánchez reconocía este lunes que la limitación del precio de los antígenos podría coincidir en el tiempo con la remisión de la sexta ola provocada por la variante Ómicron.

Por ese motivo, el Gobierno tomó la decisión este lunes de acelerar los trámites para tener lista cuanto antes una propuesta firme que poder elevar al Consejo de Ministros. Lo previsto es que este mismo jueves los representantes ministeriales de Sanidad, Economía y Hacienda adopten una postura común sobre el precio máximo y que el encuentro de la Comisión Interministerial dé traslado oficialmente de la cuantía planteada. A esa cita acuden también representantes de Sanidad de las comunidades autónomas, aunque solo en calidad de oyentes.

Esa misma Comisión para los Precios del Medicamento fue la que estableció en abril de 2020 el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, coincidiendo con un aumento exponencial del mismo durante los peores momentos de la primera etapa de la pandemia. Además, desde el Ministerio de Hacienda se confirmó a finales de diciembre que los test de autodiagnósticos del covid-19 quedaban exentos de IVA.