Sanidad descarta fijar el precio de los test porque Darias prometió en julio que serían "asequibles"

La demanda de test de antígenos para el autodiagnóstico de covid-19, ante la explosión de la sexta ola, se ha relajado un poco, pero antes del 24 era prácticamente imposible encontrar una prueba en la mayoría de farmacias del país. Los consumidores están lamentando la subida de precios de estos productos, que antes de la escalada se vendían en torno a seis euros y que ahora pueden superar los 10 euros por unidad. Todo el mundo puede permitirse uno, pero si surge un brote y hay que comprar varios, y ante el colapso de la Atención Primaria en varias comunidades, la diferencia empieza a notarse en el bolsillo. Ante la situación, fuentes del Ministerio de Sanidad descartan que se vaya a fijar un precio máximo, como con las mascarillas.

Estas mismas fuentes aluden a que en el Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, que daba luz verde a la venta de test de antígenos en farmacias, "se marcaba que debía ser un precio asequible". No es cierto. Se refieren a unas declaraciones de julio, posteriores a la aprobación de la norma, en las que la ministra Carolina Darias prometía trabajar con farmacéuticas, distribuidoras y la Agencia Española de Medicamentos para que tuvieran ese coste "asequible". Sin embargo, la situación por entonces era completamente distinta a la actual: sin desabastecimiento y sin una explosión de casos que, en algunas regiones, obliga a hacerse un test de autodiagnóstico (o varios) para confirmar un positivo y evitar poner en riesgo a otros.

Sanidad también ha argumentado que no se trata de un medicamento, por lo que no se regula por defecto su precio. Tampoco lo son las mascarillas, que sí cuentan desde hace meses con un tope. El Gobierno considera que no es lo mismo, porque el tapabocas es de uso obligatorio y una herramienta vital para contener la transmisión. Sin embargo, la prueba de antígenos, ante la dificultad de acceder a un testeo gratuito en el sistema sanitario en las comunidades más tensionadas, es obligatoria para acceder a una baja laboral por covid-19.

Lo ocurrido estas últimas semanas con los test de antígenos es, explican farmacéuticas, distribuidoras y consultoras, un pico inesperado y brutal de demanda que la oferta no ha podido satisfacer. Cinfa, que distribuye una de las pruebas en España, explica que ha vendido casi tantas pruebas en diciembre como en los once meses anteriores, con un aumento de la demanda del 1150%. Según los datos de la consultora Iqvia, la venta de test entre el 13 y 19 de diciembre triplicaron a los de la semana anterior. Los reclaman tanto personas con síntomas que quieren un diagnóstico, el uso para el que fueron pensados, como para los que quieren acudir con más tranquilidad a eventos sociales y familiares. Los expertos insisten: sin síntomas, la posibilidad de un falso negativo es muy alta. Incluso con tos, fiebre o mocos, el positivo puede tardar en llegar, ante la baja sensibilidad de algunas marcas. Con una prueba favorable hay que comportarse con la misma prudencia que sin prueba alguna.

La escasez está aumentando la tensión entre clientes y farmacéuticos, al entender los primeros que las empresas se están aprovechando de la coyuntura para aumentar sus márgenes de beneficio. Facua asegura, en base a un trabajo de campo realizado en València, que el coste puede alcanzar los 10 euros; mientras que en Portugal es posible adquirir las pruebas por 1,99 euros, y en Francia se ha establecido un precio máximo por ley de 6,01 euros. Tanto esta organización de consumidores como el Colegio General de Enfermería piden que el Ejecutivo intervenga cuanto antes.

Celia, técnico de farmacia que trabaja en Alhaurín de la Torre (Málaga) ha llegado a ver cómo farmacias de la provincia venden el test a 20 euros. Pero recuerda que a ellos les cuesta más, y que las farmacias pequeñas compiten en desigualdad de condiciones. "Ellas a lo mejor compran cada prueba a 10 euros. Mi jefa los está comprando a 5 euros, pero porque compra 700 a la vez y los reparte por diferentes establecimientos. Y los de saliva son una locura, esos te los venden a 7", explica a infoLibre. Por lo que el aumento de precio no solo tiene que ver con el afán de lucro de los boticarios.

Desde su puesto de trabajo, Celia explica que la diferencia de precios entre farmacias está dificultando la relación con los clientes. "La gente los está consiguiendo ya, pero los quiere más baratos. Hay gente que viene y te dice: mira lo que he encontrado, una prueba más barata. Los quieren devolver y las cosas en farmacia no se pueden devolver. Y te piden hoja de reclamaciones". Hay quienes, incluso, les culpan del desabastecimiento, como una mujer a la que apuntaron en una lista y llamaron para decirle que ya tenían pruebas. "Nos dijo que por nuestra culpa se quedó sola cenando en Navidad". Los especialistas insisten: no son una varita mágica. Pero se venden como si lo fueran.