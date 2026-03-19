El Gobierno prorrogará un año la modificación legislativa para la reubicación de menores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que permitió el reparto de menores no acompañados en diferentes comunidades autónomas y que este jueves ha cumplido un año desde su entrada en vigor.

En rueda de prensa tras la reunión de coordinación y balance de la aplicación de la Ley de Extranjería y la reubicación de menores que se ha celebrado en Melilla, el ministro ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para hacer efectiva esta prórroga, que llegará hasta agosto de 2027.

El próximo martes se reunirá la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside Torres, para valorar esta modificación legislativa una vez que ha pasado un año.

Según ha informado el ministro, Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la contingencia migratoria, pero “de facto ya han salido del hacinamiento” en el que se encontraban, por lo que “la situación es otra, no tiene nada que ver con la que había hace un año” y es “infinitamente mejor”.

De acuerdo con los datos del Gobierno, 1.143 menores han sido reubicados, entre los que se incluyen los menores solicitantes de asilo y a los que se derivan a otras comunidades con un procedimiento exprés de máximo 15 días por haber llegado tras la declaración de la contingencia migratoria (30 de agosto de 2025), en virtud del artículo 35 de la norma.

De los menores a los que se ha aplicado este artículo, 437 estaban acogidos en Ceuta (casi el 80 %), 64 en Melilla (91 %) y 202 en Canarias (19,9 %), según los datos de los que dispone el Gobierno, si bien el ministro ha apuntado a unas declaraciones de la consejera canaria que añade otros 600 que han podido ser reubicados, lo que elevaría la cifra a 800.

Además, otros 440 menores acogidos en Canarias que eran solicitantes de asilo también se encuentran ya en territorio peninsular y solo quedan 103 en el archipiélago.

“Es decir, estamos hablando de unos 2.000 menores, aproximadamente, entre los que ya tenemos certificados, los que añade el Gobierno de Canarias, y los que han sido trasladados en asilo en el conjunto del territorio español”, ha subrayado Torres.

Tras la prórroga del real decreto ley, con el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, el ministro ha advertido de que “este sistema solidario de acogida dependerá de las mayorías que se conformen en las Cortes”.

Por ello, ha preguntado cuál será la postura de la oposición al respecto y ha señalado directamente a PP y Vox, los partidos que votaron en contra de esta medida que ha permitido “un hito histórico”, que “ha demostrado que funciona” y que ha impedido que los 6.000 que había en Canarias, Ceuta y Melilla se hayan convertido en más de 10.000 un año después.

Actualmente quedan por reubicar unos 3.800 menores acogidos en estos territorios frontera, ha informado Torres, en cuya opinión “el reto está encauzado” y “España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo y la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y Canarias porque “se ha logrado efectuar reubicaciones sin ningún problema relevante” y “eso ha sido porque se ha antepuesto el interés del menor, la lealtad y ha primado la cooperación institucional”.

El de este jueves en Melilla ha sido el tercer encuentro de estas características presidido por el ministro, tras el celebrado en Canarias el pasado 23 de enero y en Ceuta el 25 de febrero.

Han asistido, además de Torres, los secretarios de Estado de Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia, Arcadi España, Pilar Cancela y Rubén Pérez, respectivamente; y los delegados del Gobierno en Melilla, Canarias y Ceuta, Sabrina Moh, Anselmo Pestana y Miguel Ángel Pérez, respectivamente.